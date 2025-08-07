Colo Colo no levanta cabeza en esta temporada y para peor, una repentina lesión complica al actual salvador del equipo: Javier Correa. Eso, además de su suspensión, lo borran del partido del domingo ante Everton.

Por contraparte, la situación de Salomón Rodríguez no mejora. Siendo el fichaje albo más caro de la historia, el delantero solo suma polémicas y anemia de goles, lo que se suma a la situación de Lucas Cepeda, que hasta ahora no pudo partir al extranjero.

Con ese panorama en ofensiva, las estadísticas de Opta dieron a conocer importantes cifras de la situación que gráfica el presente del Cacique. Es ahí donde con pocos triunfos en los últimos duelos, un jugador destaca por su elevado número de posiciones offside.

Un adelantado en su posición

Con una sorpresiva estadística, el rey del offside en Colo Colo es Javier Correa, quien le saca amplia ventaja a sus compañeros a la hora de picar al espacio y ser sancionado con posición de adelanto.

Photosport

Según la estadística de Opta, el “9” albo lleva 15 offsides en esta Liga de Primera, una cifra alta en comparación con Salomón Rodríguez que lleva dos cobrados, mientras Lucas Cepeda tiene uno.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, lo de Correa también es una muestra del buen posicionamiento en ataque, ya que es el goleador de Colo Colo y también de la Liga de Primera este año. Ahí con nueve anotaciones comparte primer luegar con Fernando Zampedri, Leonardo Valencia y Lionel Altamirano.

Photosport

Javier Correa está suspendido para el duelo contra Everton de este domingo, pero pese a su lesión, se espera que esté en óptimas condiciones para el Clásico ante U Católica la próxima semana.

Publicidad