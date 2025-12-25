Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Inteligencia artificial

La IA se la juega: Estos serán los campeones del fútbol chileno en la temporada 2026

La inteligencia artificial analizó datos, planteles y rendimientos para proyectar a los campeones del fútbol chileno en los distintos certámenes 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La IA predijo a los campeones 2026 del fútbol chileno en sus diferentes competencias.
La IA predijo a los campeones 2026 del fútbol chileno en sus diferentes competencias.

Esta semana se conoció que la ANFP programó la mayoría de los calendarios del fútbol chileno para el año 2026, temporada que tiene una particularidad, ya que se estrenarán varias novedades como el ‘Final four’ de la Supercopa o la primera edición de la nueva Copa de la Liga.

Es en ese contexto que en RedGol hicimos un ejercicio en esta Navidad y le preguntamos a la inteligencia artificial por los campeones que habrá en Chile durante la temporada 2026, tanto en los certámenes de Primera, Primera B y Segunda División, así como las copas locales; la Supercopa, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

El desaire de la ANFP: Todas las competiciones con calendario, menos la Segunda División

ver también

El desaire de la ANFP: Todas las competiciones con calendario, menos la Segunda División

La IA predice a los campeones del fútbol chileno para 2026

La inteligencia artificial utilizada para este ejercicio fue ChatGPT, una de las más importantes herramientas de este tipo. Fue ahí donde la IA respondió tras un análisis a los equipos que estarán en los principales torneos del fútbol chileno 2026, decidió dar sus predicciones para los campeones de cada uno, basadas en historia reciente, planteles, estructuras y desempeño típico de los clubes son las siguientes:

Supercopa de Chile: Universidad Católica

  • Predicción: “Entre los cuatro participantes (Coquimbo, UC, Huachipato y Limache), la UC tiene más experiencia en finales y sería favorito en esta competencia corta”.

Liga de Primera 2026: Colo Colo

  • Predicción: “Colo Colo suele ser el club más constante en torneos largos y ha reforzado bien su plantilla históricamente, eso sí, La U y la UC también son candidatos fuertes”.

Liga de Ascenso: Cobreloa

  • Predicción: Cobreloa es uno de los clubes más grandes del fútbol chileno fuera de Primera División. Su historia, competitividad y estructura le dan ventaja para quedarse con el título”.
Publicidad

Segunda División Profesional: General Velásquez

  • Predicción: General Velásquez tiene consolidación en la categoría y suele ser uno de los equipos más consistentes en torneos regulares, lo veo como favorito para coronarse campeón y ascender”.

Copa Chile: Universidad Católica

  • Predicción: “La UC en copas suele funcionar bien por su experiencia en llaves y presión de partidos decisivos”.

Copa de la Liga: Universidad de Chile

  • Predicción: “La U suele rendir bien en formatos cortos y tiene plantilla capaz de competir contra los grandes”.
Publicidad
Lee también
Liga de Primera 2026: inicio de temporada confirmado por la ANFP
Campeonato Nacional

Liga de Primera 2026: inicio de temporada confirmado por la ANFP

La ANFP informa el inicio de la Liga de Primera y todos sus torneos
Chile

La ANFP informa el inicio de la Liga de Primera y todos sus torneos

"De los pocos que...": Johnny pone fichas en ex figura europea de la U para 2026
U de Chile

"De los pocos que...": Johnny pone fichas en ex figura europea de la U para 2026

Fue figura en la Primera B, sonó en Coquimbo y ahora se marcha a exótica liga
Mercado de fichajes 2026

Fue figura en la Primera B, sonó en Coquimbo y ahora se marcha a exótica liga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo