Esta semana se conoció que la ANFP programó la mayoría de los calendarios del fútbol chileno para el año 2026, temporada que tiene una particularidad, ya que se estrenarán varias novedades como el ‘Final four’ de la Supercopa o la primera edición de la nueva Copa de la Liga.

Es en ese contexto que en RedGol hicimos un ejercicio en esta Navidad y le preguntamos a la inteligencia artificial por los campeones que habrá en Chile durante la temporada 2026, tanto en los certámenes de Primera, Primera B y Segunda División, así como las copas locales; la Supercopa, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

La IA predice a los campeones del fútbol chileno para 2026

La inteligencia artificial utilizada para este ejercicio fue ChatGPT, una de las más importantes herramientas de este tipo. Fue ahí donde la IA respondió tras un análisis a los equipos que estarán en los principales torneos del fútbol chileno 2026, decidió dar sus predicciones para los campeones de cada uno, basadas en historia reciente, planteles, estructuras y desempeño típico de los clubes son las siguientes:

Supercopa de Chile: Universidad Católica

Predicción: “Entre los cuatro participantes (Coquimbo, UC, Huachipato y Limache), la UC tiene más experiencia en finales y sería favorito en esta competencia corta”.

Liga de Primera 2026: Colo Colo

Predicción: “Colo Colo suele ser el club más constante en torneos largos y ha reforzado bien su plantilla históricamente, eso sí, La U y la UC también son candidatos fuertes”.

Liga de Ascenso: Cobreloa

Predicción: “Cobreloa es uno de los clubes más grandes del fútbol chileno fuera de Primera División. Su historia, competitividad y estructura le dan ventaja para quedarse con el título”.

Segunda División Profesional: General Velásquez

Predicción: “General Velásquez tiene consolidación en la categoría y suele ser uno de los equipos más consistentes en torneos regulares, lo veo como favorito para coronarse campeón y ascender”.

Copa Chile: Universidad Católica

Predicción: “La UC en copas suele funcionar bien por su experiencia en llaves y presión de partidos decisivos”.

Copa de la Liga: Universidad de Chile

Predicción: “La U suele rendir bien en formatos cortos y tiene plantilla capaz de competir contra los grandes”.

