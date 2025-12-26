A poco más de dos semanas de haber sido electo presidente, José Antonio Kast ya comenzó a definir su agenda política con plazos concretos. Uno de ellos ha generado especial atención, ya que se debería cumplir en menos de un mes: la presentación de su gabinete antes del 16 de enero.

Y una de las carteras que acapara la atención es el Ministerio del Deporte, cargo que actualmente ocupa Jaime Pizarro, pero que en los últimos días se dio a conocer que podría asumir el ex capitán de La Roja, Claudio Bravo.

El freno de Claudio Bravo al MINDEP

Fue en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, el periodista Juan Vallejos dio a conocer un dato llamativo: “Me anduvieron contando el fin de semana que ha habido conversaciones de Claudio Bravo. El capitán podría sumarse al gabinete“.

Pero ojo, porque hay un obstáculo en su posible carrera política, porque recordemos que Kast evalúa la posibilidad de fusionar ministerios , uniendo el Ministerio del Deporte con el Ministerio de las Culturas.

Esta eventual reestructuración podría dejar fuera al ex jugador del FC Barcelona y Manchester City como principal referente del deporte a nivel nacional.

Pese a esto hay un dato clave que podría jugar a su favor: “Hay una conexión más allá del tema político, se conocen personalmente. Y según fuentes cercanas, ya se habrían juntado“, señaló el periodista en el canal nacional.

Dicho esto habrá que esperar a las próximas semanas para tener un panorama más completo, de como se conformarán las diferentes carteras en el próximo gobierno, que asumirá el 11 de marzo.