Bono de bienvenida Stake Chile 2025 | Hasta US $600 con el primer depósito

Aprovecha el bono de bienvenida de Stake, con ofertas de hasta $600 para apuestas deportivas y casino.

Una de las ventajas de abrir una cuenta nueva es poder reclamar el bono de bienvenida Stake, el cual te entrega bastantes beneficios que puedes usar para tus apuestas deportivas y de casino. Conoce todos los detalles de esta oferta a continuación.

¿Qué incluye el Bono de bienvenida de Stake?

Aunque aún es poca la información disponible respecto al bono de bienvenida de Stake, el operador ha anunciado que se trata de una oferta del 100% de tu primer depósito y por hasta US $600.

Conoce más en la tabla a continuación y accede a este y más beneficios haciendo clic en los enlaces compartidos:

Actividad Valor del bono Recibe el bono Apuestas deportivas Bono 100% hasta US $600 REDVIP Casino Bono 100% hasta US $600 REDVIP

Términos y Condiciones para activar el bono de bienvenida Stake

Como es usual, para que puedas recibir la oferta para deportes y sepas cómo activar el bono de bienvenida de Stake, necesitas cumplir con algunos requisitos obligatorios para todos los nuevos usuarios:

Registrarse con una cuenta nueva en Stake

Tener 18+ años

Solicitar el bono de bienvenida en la sección de ‘promociones’

Ingresa el código promocional Stake REDVIP

Realizar tu primer depósito de mínimo US $30

Verificar tu cuenta de usuario

Rollover de 30x (depósito + bono)

Activa el bono en una de las nuevas casas de apuestas en Chile.

Cómo activar el bono de bienvenida de Stake

El proceso para saber cómo activar el bono de bienvenida Stake y reclamarlo es bastante sencillo. Basta con tener una cuenta de usuario para conseguirlo y completar otros pasos adicionales:

Ingresa a la página web de Stake Inicia sesión o crea una cuenta Ve a la sección de ‘Promociones’ Solicita el bono de bienvenida Ingresa el código promocional REDVIP Recibe el bono y utilízalo

Stake bono sin depósito – ¿Existe esta opción?

Actualmente no está disponible ningún tipo de bono sin depósito en la plataforma. No se descarta la posibilidad de tenerlo en el futuro por lo que debes revisar constantemente tu cuenta de usuario.

Sin embargo, una vez utilices el bono de bienvenida Stake podrás optar por aprovechar las otras promociones disponibles.

Entre ellas están las ‘ganancias dobles apostando en el fútbol europeo’ la cual te entrega ganancias por un máximo de $100 dólares, o la ‘ventaja de 9 puntos en NBA’ en la cual, si tú equipo tiene una ventaja de nueve puntos al final del tercer cuarto, entonces ganarás tu jugada.

Existen otras promociones adicionales a las que vas a poder acceder después de utilizar el bono de bienvenida Stake. Ingresa a la plataforma y haz clic en la sección de ‘Promociones’.

Tomada de Stake

Consejos para aprovechar al máximo el bono de bienvenida de Stake

Tener una buena experiencia al utilizar el bono de bienvenida de Stake depende de cómo lo utilices al momento de su recepción. Para conseguirlo sigue las siguientes sugerencias que hemos preparado para ti:

Conoce los términos y condiciones: Es importante entender en qué deportes y con qué tipo de jugadas puedes liberar el Stake bono de bienvenida. Eso te evitará realizar pronósticos que no te sirvan para cumplir con el requisito de apuesta. Cuotas altas para usar el bono: si bien pueden ser atractivas las cuotas altas, puede ser muy riesgoso a la hora de liberar el bono. Ten precaución a la hora de elegir una apuesta para liberar tu bono Stake. Usa un presupuesto: Utiliza el dinero del bono tal y como lo harías con tu saldo de dinero real, mediante un presupuesto en cada jugada en busca de cumplir el requisito de apuesta. Utiliza el bono en juegos de casino: Una buena estrategia que puedes adoptar es usar la promoción en el Stake casino bono. Usa los juegos de casino y casino en vivo disponibles para liberar el bono al que accediste. Explora otros deportes: la casa de apuestas cuenta con más de 30 deportes disponibles en su plataforma. Puedes encontrar valor en algunas cuotas de disciplinas incluso menos tradicionales que el fútbol, tenis o baloncesto. Aprovecha esos mercados para liberar tu bono de bienvenida.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el bono de bienvenida de Stake?

El bono de bienvenida lo pueden reclamar todos los nuevos usuarios chilenos, mayores de 18 años, y quienes realicen un primer depósito por hasta US $600. El bono lo podrán liberar con apuestas deportivas o juegos de casino.

¿Cómo desbloquear el bono de Stake?

Si eliges usar el bono de bienvenida de Stake para deportes, entonces deberás realizar apuestas que cumplan con los requisitos de la promoción y cumplir con los términos y condiciones si decides que tiene el bono para casino.

¿Cuál es el código promocional de Stake?

El código promocional es ‘REDVIP’ y puedes acceder a él haciendo clic en alguno de los enlaces compartidos en este artículo. Usalo registrarte y reclamar el Stake casino bono.

¿Está disponible un bono sin depósito?

Por el momento no está disponible para ningún tipo de usuario un Stake bono sin depósito. Sin embargo, te podrás beneficiar de otras promociones que encuentres en el operador. Solo debes mantener tu cuenta activa.