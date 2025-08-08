Con el cierre del mercado de fichajes de la Liga de Primera, una tendencia se repitió en los jugadores que llegaron al fútbol chileno: la avanzada edad de los refuerzos.

Si bien el periodo de traspasos no tuvo tantos movimientos, como por ejemplo Colo Colo que ni siquiera se reforzó pese a perder a Cristian Zavala y Brayan Cortés, los nombres que llegaron muestran una clara orientación a refuerzos muy experimentados.

El perfil de los refuerzos del fútbol chileno

Dicen que las falencias del mercado de verano se pagan en el mercado de invierno. Por esto, no es novedad que los equipos que más necesidad tienen en la tabla sean los que más se mueven en el mercado. Sobre todo los que se encuentran en la lucha por el descenso.

ver también Se suma a U Católica y el Claro Arena: cancelan regreso de popular equipo a su estadio en la Liga de Primera

De acuerdo a la información de Las Últimas Noticias, basada en los datos de Transfermarkt, gran parte de los refuerzos destacan por una edad alta dentro del fútbol. Un buen ejemplo es Unión Española, equipo al que arribaron Gonzalo Castellani (37), Cristian Insaurralde (34) y Fabricio Formiliano (32).

Deportes La Serena, otro club que está en la lucha para no irse a los potreros, registró la llegada del refuerzo más veterano: Emanuel Herrera de 38 años. Unión La Calera registró el regreso de Leandro Benegas de 36 años.

El fichaje más importante del mercado invernal fue el regreso de Eduardo Vargas a Audax Italiano, quien a sus 35 años intentará brillar nuevamente en Chile tras partir en el 2011. Ronnie Fernández dejó el fútbol de Malasia para firmar en Palestino a los 34 años.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas es el refuerzo más importante del último mercado. Imagen: Audax

A la hora de ver la lista de los mayores goleadores del fútbol chileno, Fernando Zampedri (37), Javier Correa (32), Leonardo Valencia (34) y Lionel Altamirano (32) lideran la lista con 9 tantos. Tal vez esta tendencia hizo que los equipos una vez más confíen en el talento de los experimentados, lo que demuestra que la Liga de Primera se ha transformado en un torneo de veteranos.