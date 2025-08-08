El exdelantero chileno Leonardo Olivera tuvo una larga carrera en la liga nacional en donde fue parte de la ofensiva de clubes como Cobreloa, Cobresal, Deportes Temuco, Deportes Melipilla y Curicó Unido, antes de colgar los botines el 2021 a los 34 años.

Tras su larga carrera profesional, en la cual vistió la camiseta de más de 15 equipos e incluso fue el máximo goleador de la tercera división el 2008, actualmente trabaja en la Academia Golden de la región de Valparaíso y acaba de cerrar una alianza para poder ejercer fuera de Chile, específicamente a Suiza.

En conversación con AS, el exfutbolista señaló que “con el staff de la academia nos encontramos hasta septiembre por una alianza en Maryland (Estados Unidos) y también abriéndonos espacio en Europa. Este año pude visitar Suiza, le presenté el proyecto a un club de allá, el FC Perly Certoux de Ginebra, sobre la base de la metodología que creé para la formación”.

El gran salto a Europa

Sobre la proyección que tiene de llegar a Suiza, el exjugador comentó: “Fui solo primero y uno de mis sueños es hacer el curso de entrenador de la UEFA. Vieron mi trabajo y la forma en que me entrego a mi labor y me dieron la posibilidad de ser parte del club”.

“El embajador del club es mi primo Waldo Olivera, quien hizo toda la etapa formativa en Melipilla. La idea es ir haciendo armas para poder hacer lo mismo que acá en Estados Unidos, donde estamos ahora”.

Olivera jugó en Cobreloa durante la última etapa de su carrera

Agregando que sabe que en Europa el fútbol es distinto que al que se juega en Sudamérica. “La competencia es muy diferente, hay otro nivel por la visión del fútbol. Seguramente, me va a tocar aprender mucho, seguir creciendo y eso es lo que me tiene muy contento”.

Asimismo, señala que no apresura para saltar de la formación al profesionalismo indicando que es de las personas que va quemando etapas primero, ya que cada una aporta. “Eso me ha forjado como entrenador formativo. Después la intención será dirigir en el fútbol profesional, siento que eso va a llegar en el momento que tenga que llegar. Para eso tengo que estar lo más preparado posible”.