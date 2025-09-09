Emiliano Ramos fue una de las sorpresas de la nómina que hizo Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias con la Roja. Y no sólo lo incluyó en la lista para los duelos frente a Brasil y Uruguay. También le dio una chance desde el comienzo ante la Celeste.

Fue una aventura que comenzó con una tremenda emoción para Ramos, extremo izquierdo que pertenece a los registros de Everton de Viña del Mar. Un llanto que resumió la gran felicidad del Emi, quien enorgulleció a todos en la interna de los Ruleteros.

Ramos usó el número “14” y en apenas 12 segundos ya había provocado un córner. Su centro raso fue débil, pero se desvió en Cristian Olivera y salió por el fondo. Durante la primera media hora estuvo impecable en la faceta defensiva. Cerca de los 30 minutos, corrió a toda velocidad para frenar un contra ataque de los charrúas.

Emiliano Ramos pierde un gol increíble en su debut por la Roja ante Uruguay

La Roja estuvo a punto de pasar adelante frente a Uruguay en una jugada que primero definió Fabián Hormazábal. Eso sí, el lateral derecho de la U de Chile no pudo vencer el achique de Santiago Mele. La pelota le quedó a Emiliano Ramos, quien elevó su remate cuando el arco estaba desguarnecido.

“Pudo ser su minuto de fama”, describió Claudio Palma, relator de Chilevisión para este duelo eliminatorio. Pasó el rato y el promisorio jugador de los Ruleteros se metió en el encuentro de nuevo. Provocó una falta en la mitad de la cancha cuando el cronómetro marcaba 58 minutos.

Nicolás Córdova hizo una apuesta por Emiliano Ramos. (Pepe Alvujar/Photosport).

Tres minutos más tarde, Brereton le hizo caso a Mauricio Pinilla e intentó asociarse con Ramos. Un buen pase filtrado del atacante del Derby County puso al Emi con posibilidad de gol, pero un gran cruce evitó eso propició un tiro de esquina. En los 69′, Córdova sacó de la cancha al zurdo que pronto jugará el Mundial Sub 20. Mandó en su lugar a Gonzalo Tapia, el ariete del Sao Paulo de Brasil.