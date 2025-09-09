Se acaban las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La selección chilena recibe a Uruguay por la 18° y última fecha, con formación confirmada por Nicolás Córdova para buscar los tres puntos ante el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa.

Tras cambios de última hora respecto a lo trabajado ayer, La Roja formará con Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano en la zona de volantes; Emiliano Ramos, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.

De esta manera, Maripán le gana la pulseada a Iván Román y Suazo se mantiene como capitán y lateral izquierdo en desmedro de Matías Sepúlveda en defensa.

En mediocampo Echeverría y Altamirano le ganaron la pulseada a Vicente Pizarro y Lucas Assadi, mientras en la ofensiva, Brereton se mantiene titular por sobre Bruno Barticciotto.

Respecto al partido contra Brasil en el Maracaná, salen del once titular Iván Román, Vicente Pizarro y Alexander Aravena, dando ingreso a Echeverría, Altamirano y Ramos.

El duelo entre la selección chilena y el Uruguay de Marcelo Bielsa se disputa este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional. ¡Se juega la decimoctava y última fecha de las eliminatorias!

