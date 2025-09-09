Dentro de las sorpresas que Nicolás Córdova tiene preparadas para la oncena de la Roja, a Mauricio Pinilla le generó una incógnita total la presencia de Ben Brereton para recibir a Uruguay. El comentarista de ESPN sabe perfectamente de qué va un partido de las Eliminatorias.

Celebró tres goles en esta competencia, para muchos las clasificatorias más complicadas del planeta. “Creo que es un jugador que no sabe jugar de espalda a la portería”, dijo Pinilla sobre Brereton, quien hace poco confirmó su fichaje por el Derby County en la segunda categoría del fútbol inglés.

Pinigol está consciente de que la presencia de Big Ben es una de las grandes novedades que dispuso Córdova en comparación al ciclo liderado por el Tigre Gareca. Tras la histórica derrota en el Estadio Nacional frente a Bolivia, cuando jugó media hora y fue reemplazado en el primer tiempo, Brereton no volvió a ser convocado.

Ben Brereton fue titular ante la selección de Brasil en el mítico estadio Maracaná. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

“La mayor virtud que tiene es atacar la profundidad y los espacios. No lo veo entre los centrales tratando de hacer la guerra“, manifestó Pinilla, que conocía bien esas luchas con zagueros en su vasta experiencia por la Serie A y la Serie B de Italia.

Ricardo Gareca aquel día que sacó en el primer tiempo a Brereton. (Andres Pina/Photosport).

Pinilla analiza el mejor potencial de Brereton y vislumbra una sociedad con Ramos en la Roja

Mauricio Pinilla imagina que Ben Brereton tendrá muchos intentos de sociedad con el nombre más sorpresivo de la Roja frente a Uruguay. Se trata de un rapidísimo extremo zurdo que pertenece a los registros de Everton de Viña del Mar y apunta a ser un fijo en el Mundial Sub 20.

Las referencias son para Emiliano Ramos, a quien Pinigol ve como una dupla que puede ser prolífica con Brereton. “Lo veo un poquito más por la izquierda”, dijo del ex ariete del Blackburn Rovers y el Villarreal de España, donde fracasó estrepitosamente.

Emiliano Ramos será titular ante Uruguay y Pinilla espera verlo juntarse con Brereton. (Andres Pina/Photosport).

“Tirado a asociarse con (Emiliano) Ramos y tratando de buscar espacios por esa zona”, adelantó Pinilla. El tiempo dirá si la visión que tenía el ariete devenido en comunicador era acertada. Pero le dejó un apunte a quien sea que tome la dirección técnica del Equipo de Todos rumbo al Mundial 2030.

