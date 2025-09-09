Chile enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias, situación en la cual el histórico Diego Lugano aprovechó para alabar las condiciones de un joven jugador de La Roja.

La Roja recibe a la Celeste en la última fecha en el camino a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Los dirigidos por Nicolás Córdova ya no tienen opciones de ir a esta cita planetaria, por lo que buscarán quedarse con la victoria por orgullo deportivo.

Diego Lugano le pone sus fichas a un chileno

Diego Lugano es uno de los grandes referentes del fútbol uruguayo. Fue el capitán de la selección que logró el tercer lugar en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y de los que ganaron la Copa América de 2011 en Argentina.

El ex central de Sao Paulo, Fenerbahce, PSG y Málaga, entre otros, analizó la previa del choque entre Chile y Uruguay. La Tota se encuentra en Santiago y le extrañó el poco ambiente en la víspera del duelo, pero esto se explica debido a que La Roja ya está eliminada y la Celeste tiene asegurada su clasificación.

“Es un partido atípico. Jugué 50 partidos de Eliminatorias y siempre había drama. Es la primera vez que veo un partido con tanta tranquilidad. No creo que haya esa pierna fuerte que solía haber en los Chile versus Uruguay”, indicó Lugano a Radio ADN.

Diego Lugano con Thierry Henry en Sudáfrica 2010. Imagen: Getty

Si bien Diego Lugano reconoció que a Chile le iba a costar mucho el reemplazar a la generación dorada, explicó que La Roja tiene buenos jugadores. Uno al cual le tiró flores, es a Gonzalo Tapia. El formado en la UC juega en Sao Paulo, donde el uruguayo es toda una leyenda.

“Ha entrado y ha hecho un gol importante, eso es bueno para que la gente lo empiece a respetar más. Jugar en Brasil, en un equipo grande, exige de inmediato. Si tiene minutos, es un jugador que le puede dar mucho a Chile“, cerró Lugano.