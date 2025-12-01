La Selección Chilena femenina afrontará esta semana un nuevo desafío en la Liga de las Naciones, por la cuarta jornada del certamen. Recordemos que La Roja llega a este compromiso tras caer por 3-1 ante Perú en Cusco.

El único gol que marcaron las chilenas fue de Nayadet López Opazo, mientras que el elenco peruano se impuso con tres goles de Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape. Por su parte, Paraguay llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Uruguay en Asunción.

Chile vs. Paraguay: Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja en eliminatorias

Chile vs. Paraguay se enfrentan este martes 2 de diciembre, desde las 20:00 horas de Chile , en el Estadio El Teniente de Rancagua, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

El duelo de la Roja Femenina contra el combinado guaraní, será transmitido en vivo por TV a través de Chilevisión y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y de manera gratuita por Fanatiz.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable: