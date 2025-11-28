Tabla de Liga de Naciones: La Roja sufre duro revés ante Perú y cede terreno en las Eliminatorias

La selección chilena femenina tropieza en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027. El equipo de Luis Mena perdió el invicto ante Perú y ahora debe recuperar terreno la próxima fecha ante Paraguay.

El partido comenzó a favor del Rímac en el encuentro válido por la Liga de las Naciones. A los 30 minutos Alesia García fue la encargada de abrir el marcador en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

ver también ¡Fuerza profe! Clínica detalla el estado de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia

Tras ello, la Roja reaccionó con golazo de Nayadet Opazo. La defensa marcó con remate de media distancia y dejó la igualdad al cierre de la primera etapa. Sin embargo, esto no duró mucho.

En el complemento Chile entró mejor en el arranque y tuvo las más claras. Pero todo se desplomó en el 61’. Primero con el gol de Luz Campoverde que puso el 2-1. Cuando el equipo de Lucho Mena intentaba reacomodarse, cuatro minutos más tarde Raquel Bilcape puso el 3-1 que sentenció la historia.

Tras Perú vs Chile: así quedó la tabla de Eliminatorias

Con este resultado ahora Chile queda con cuatro unidades pero su diferencia de gol se ve principalmente afectada. De tener +5 ahora quedó en +3. Por lo que será fundamental volver a sumar la próxima fecha.

“Tenemos que hacer una autocrítica grande. Nos trajeron a jugar acá y es una ventaja para el equipo local. Fueron errores nuestros los goles y tenemos que levantar cabeza. No podemos terminar está fecha con cero puntos”, recalcó Yanara Aedo tras el pitazo final.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de la Liga de Naciones tras la derrota de chile

La selección chilena femenina vuelve a jugar este martes 2 de diciembre ante Paraguay. Partido que se disputará en el Estadio El Teniente y que será clave para meterse nuevamente en la parte alta de las Eliminatorias.