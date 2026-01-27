Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Chile vs. Estados Unidos: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el amistoso internacional

El conjunto chileno se enfrentará a una potencia mundial en un amistoso internacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se enfrentará a una potencia mundial.
© Instagram La RojaLa Roja se enfrentará a una potencia mundial.

La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.

Chile vs. EE.UU: Horario y dónde ver el partido amistoso

Chile se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 28 de enero, desde las 00:00 horas de nuestro país (hoy en la noche), en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

El partido de La Roja femenina será transmitido EN VIVO por la señal de Chilevisión, por la señal abierta de televisión y a través de www.chilevision.cl y por la aplicación MICHV.

Estas son las señales según tu cable operador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Chile vs. Estados Unidos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja

ver también

Chile vs. Estados Unidos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja

Lee también
"Muchos creen que gracias a la patada a Francescoli conseguí todo"
Chile

"Muchos creen que gracias a la patada a Francescoli conseguí todo"

Insólito: Candidato a DT de La Roja fue despedido tras la dependencia a ChatGPT
Internacional

Insólito: Candidato a DT de La Roja fue despedido tras la dependencia a ChatGPT

¿Cuándo juega Chile vs. Estados Unidos el amistoso femenino?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Estados Unidos el amistoso femenino?

Claudio Bravo es recordado por Betis y piden su regreso
Internacional

Claudio Bravo es recordado por Betis y piden su regreso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo