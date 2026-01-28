ver también ¡Duro golpe! Avisan de complejo panorama para Claudio Aquino en Colo Colo

Colo Colo ha tenido varias sorpresas en el inicio de la temporada 2026. El Cacique tendrá cambios importantes de cara a la campaña que inicia y una de ellas será su capitán, el que se renueva con Fernando De Paul.

El Tuto ha sido quien lleve la jineta del Eterno Campeón en los amistosos en Uruguay, lo que ha llamado mucho la atención de los hinchas. Esto considerando que a pesar de las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, Arturo Vidal sigue siendo parte del plantel.

El King ha perdido terreno con Fernando Ortiz y ahora se queda hasta sin ser el líder en la cancha del Cacique. Una decisión que el portero albo decidió explicar para que no queden dudas al respecto y así empezar en paz la Liga de Primera.

Fernando De Paul revela que Fernando Ortiz le quitó la jineta de capitán de Colo Colo a Arturo Vidal

Colo Colo ha estrenado capitán para la temporada 2026. Fernando De Paul es quien ha portado la jineta en el inicio del año, dejando atrás la era de Arturo Vidal como el líder del Cacique.

Fernando De Paul será el capitán de Colo Colo por encima de Arturo Vidal. Foto: Photosport.

Este miércoles en conferencia de prensa y luego de ser consultado por la salida de Esteban Pavez, el Tuto contó la firme. “Hay muchos jugadores, tenemos a Arturo que sabemos todo lo que significa para la institución y nosotros. Cuando está Esteban o él son capitanes, después son decisiones del técnico el que lleva la cinta“.

De hecho, Fernando De Paul remarcó que el plantel de Colo Colo se ha cuadrado con él. “A mí me tocó, lo llevo con mucha responsabilidad, es algo muy lindo para mí sabiendo que han pasado jugadores muy importantes siendo capitanes en este club. Cuento con el apoyo de mis compañeros, pero se irá viendo a medida del campeonato. Es una decisión del cuerpo técnico“.

El nuevo capitán del Cacique también abordó lo que fue la preparación antes del estreno en el torneo este fin de semana contra Deportes Limache. “Fue una pretemporada muy buena, en lo físico trabajamos muy bien. En Uruguay con partidos con rivales importantes, hicimos amistosos a puertas cerradas que también fueron con rivales que nos exigieron. Fue una muy buena pretemporada“.

“Se busca una rotación, el técnico tiene que ir viendo y probando con jugadores y sistema. Yo creo que fue positivo y terminamos jugando contra Peñarol de buena manera, más allá del resultado. Fue bueno para nosotros“, añadió.

Finalmente y en esa misma línea, el guardameta aseguró que “estamos bien, con muchas ganas e ilusión para lo que viene. Nos hemos preparado de buena manera, ha sido una muy buena pretemporada. Los chicos que han llegado se incorporaron de buena manera y esperamos arrancar con un triunfo frente a Limache“.

De esta forma, Fernando De Paul confirma que será el capitán de Colo Colo en la temporada 2026 por encima de Arturo Vidal. En su último año, el King pierde la jineta y deberá demostrar que será un aporte dentro de la cancha antes de hablar de liderazgos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Fernando De Paul como su capitán, Colo Colo se prepara para lo que será su estreno oficial en 2026. El Cacique debuta en la Liga de Primera este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas cuando visite a Deportes Limache.