Cuando lo que más se necesitan son soluciones, Claudio Aquino no para de darle problemas a Colo Colo. El mediocampista llegó como el gran fichaje del Cacique en 2025, pero su rendimiento estuvo muy lejos de ser el que se esperaba.

Después de no encontrarle nunca la vuelta, Fernando Ortiz apostó todo a recuperarlo en 2026 y así se destape por completo. No obstante, luego de lo que mostró en los amistosos de pretemporada parece haber perdido todo el respaldo del DT.

Si bien todavía no se ha ensayado una formación titular, este miércoles llegó un importante aviso desde el Estadio Monumental sobre el argentino. Eso sí, no el que los hinchas querían escuchar, ya que todo indica que dejó escapar su lugar como titular.

Claudio Aquino pierde terreno en el once titular de Colo Colo

Si bien estaba llamado a ser figura, Claudio Aquino ahora parece estar más afuera que dentro del equipo titular de Colo Colo. El mediocampista sigue sin convencer a Fernando Ortiz, quien no se arriesgará para el debut y podría incluso dejarlo en la banca, apostando por nombres más jóvenes.

Claudio Aquino podría pagar caro su pobre rendimiento en la pretemporada de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN fue consultado por la posible formación, descartando una por ahora pero avisando sobre el argentino. “Alguien me dijo que no me la juegue 100% con Claudio Aquino. Puede perfectamente arrancar desde el banco y jugar con (Leandro) Hernández y (Francisco) Marchant con (Maximiliano) Romero. Hay que ir sopesando“.

De hecho, el reportero albo remarcó que desde el interior de Colo Colo confirmaron que ha perdido terreno como titular. “A Aquino yo lo daba fijo, pero ayer recibiendo información me dicen que no se sabe. No lo tiene tan convencido a Ortiz“.

Razones pueden haber y muchas, pero por ahora todo indica de que el DT del Cacique no le ha encontrado un lugar al mediocampista. “No se siente cómodo de extremo, se siente más como enganche y el técnico no lo utiliza en esa posición. No rinde lo que se espera“.

Quedará esperar para ver con lo que pase de aquí a la última práctica del Eterno Campeón el viernes antes del duelo con Deportes Limache en el inicio de la Liga de Primera. Ahí habrá mayor claridad de si podrá ir desde el arranque o si deberá esperar una oportunidad.

Colo Colo, ni perdiendo a un jugador clave como Lucas Cepeda, apuesta por la titularidad de Claudio Aquino. El argentino no logra revertir su situación en el Cacique y deberá mejorar mucho si quiere ser opción para Fernando Ortiz.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en Colo Colo en 2025?

Claudio Aquino pierde cada vez más terreno en Colo Colo, donde ha disputado un total de 41 partidos oficiales. En ellos marcó 6 goles y dio 5 asistencias en los 2.957 minutos que acumuló dentro de la cancha.