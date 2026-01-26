Si hay un jugador que quedó en deuda en el centenario de Colo Colo, ese es Claudio Aquino. El mediocampista llegó como el gran fichaje del Cacique para sus 100 años, pero estuvo muy lejos de mostrar el nivel esperado y los hinchas le dejaron tarea para el 2026.

Ya con otro plantel y hasta cambiando el número de su dorsal, el argentino esperaba recuperar su mejor versión. Sin embargo, en los amistosos de pretemporada del Eterno Campeón nuevamente mostró ese rendimiento que lo tiene como uno de los más criticados.

Fernando Ortiz le dio la titularidad ante Olimpia y Alianza Lima, pero ya contra Peñarol probó la oncena que enfrentará a Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera. Ahí el trasandino no apareció, lo que instaló de inmediato las dudas sobre su rol en el año que arranca.

La carga extra de Claudio Aquino en pretemporada para brillar con Colo Colo

El rendimiento que tuvo Claudio Aquino en la pretemporada agotó la paciencia de los hinchas de Colo Colo. El mediocampista sigue sin rendir y ahora incluso desapareció de la formación titular, lo que para muchos anticipaba lo peor.

La mala pretemporada que hizo Claudio Aquino encendió alarmas en los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

Este lunes el periodista Edson Figueroa habló sobre lo que ha pasado con el argentino en DaleAlbo AM y reveló un detalle no menor desde el interior del Monumental. “Al inicio de la pretemporada había mucha expectativa de cómo iba a rendir y los partidos que jugó no fueron buenos“, comenzó señalando.

Pero tras ello, el reportero albo reveló que desde la interna de Colo Colo son optimistas de lo que puedan hacer. “Cuando pregunté por él me dijeron que me quedara tranquilo, que va a rendir“.

Esto instala la incógnita sobre por qué ahora sí y el 2025 no, a lo que respondió con claridad. “Metió mucha carga física, al soltarse va a ir rindiendo, dale tiempo (…) Se le ha esperado mucho tiempo, pero el argumento es creíble. Veremos qué pasa.”, remarcó.

Quedará esperar para ver si es que Fernando Ortiz dará alguna sorpresa respecto a su rol en la cancha. En el último amistoso, en el que probó lo que parará en su estreno en el torneo, no aparecía como titular y quedó relegado a la banca, lo que desde ya anticipa una movida semana de entrenamientos.

Claudio Aquino ha trabajado en silencio para taparle la boca a sus críticos en Colo Colo. El mediocampista ha estado muy lejos de su rendimiento y ahora apuesta por una renovación hasta física para poder ser el de antes.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en Colo Colo en 2025?

Claudio Aquino está en deuda y se prepara para una nueva temporada con Colo Colo, donde ha disputado 41 partidos oficiales en total hasta ahora. En ellos aportó con 6 goles y 5 asistencias en los 2.957 minutos que acumuló dentro del campo de juego.