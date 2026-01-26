Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será su estreno oficial en la temporada 2026. Este fin de semana el Cacique visita a Deportes Limache en el arranque de la Liga de Primera, duelo para el que no podrá contar con su 9, Javier Correa.

El delantero está sancionado desde el torneo pasado y será una baja importante para Fernando Ortiz, quien le dio minutos a quienes quiere para pelear ese puesto. No obstante, ni Maximiliano Romero ni Yastin Cuevas anotaron en la Serie Río de La Plata, lo que deja dudas. Unas para las que aparece una respuesta desde la cantera.

Este fin de semana el equipo de Proyección del Cacique disputó un amistoso frente a Deportes Puerto Montt en el que cayó por 3 a 2. Sin embargo, celebró los goles de dos jugadores, con uno de ellos que no fue considerado en la gira en Uruguay y que pide una oportunidad desde el 2025.

El 9 de la cantera de Colo Colo pide una oportunidad con goles

Colo Colo y su equipo de Proyección disputó un amistoso ante Deportes Puerto Montt en el que varios de los que estuvieron en la pretemporada vieron acción. Jugadores como Víctor Campos y Nicolás Suárez estuvieron presentes, aunque la película se la robó otro: Jerall Astudillo.

Jerall Astudillo, delantero de 18 años, marcó en la caída de Colo Colo Proyección ante Deportes Puerto Montt. Foto: Instagram.

El centrodelantero de 18 años y que ya había estado en la mira de Jorge Almirón fue autor de uno de los goles. Una situación que llega justo cuando el Eterno Campeón no podrá contar con su goleador y los reemplazantes vienen en sequía en 2026.

El joven atacante de Colo Colo ha estado a la espera de un llamado de Fernando Ortiz. El Tano incluso lo tuvo en parte de los trabajos en Pirque, pero para la gira por Uruguay no apareció en los planes.

Ahora, a nada de comenzar la Liga de Primera, le responde al técnico del primer equipo con los goles que le faltan. Una situación que le deja tarea pensando en el cruce con Deportes Limache, donde necesita ganar para sumar confianza después de un complejo cierre de 2025.

El autor del otro gol albo fue Nahuel Flores, delantero argentino que llegó bajo la misma fórmula que Pablo Solari y Alan Saldivia en 2024. Sin duda una noticia que celebran en el Estadio Monumental pensando en variantes para esta temporada.

Jerall Astudillo anota un gol justo cuando Colo Colo los necesita para enfrentar su debut en el torneo. El Cacique afina los últimos detalles de cara al choque con Deportes Limache, donde podría haber novedades desde la cantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Jerall Astudillo ruega por una oportunidad para lo que será el debut en la Liga de Primera 2026 de Colo Colo. Este sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas el Cacique visita a Deportes Limache.