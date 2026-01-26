Los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país tienen a todo Chile movilizándose para ir en ayuda. Una vez más los chilenos se unen para ayudar a quienes más lo necesitan, lo que no deja afuera al mundo del fútbol, tal como lo dejó claro Erick Pulgar.

El mediocampista del Flamengo sorprendió en la previa del duelo con Fluminense con un inesperado pero muy importante aporte. Todo esto a través de un cantante urbano que organizó a los famosos para que puedan tener un gesto con los afectados por el fuego.

De hecho, la apuesta fue tal que el volante del Mengao incluso superó a Arturo Vidal. Una situación que los hinchas han destacado en redes sociales y que le han generado una ola de aplausos por su compromiso con los chilenos.

Erick Pulgar dobla a Arturo Vidal con su ayuda a víctimas de incendios forestales

A pesar de la distancia, Erick Pulgar no quiso estar lejos de sus compatriotas en un momento como este. Los incendios en el sur del país han dejado a cientos de personas en la calle, por lo que el volante se metió la mano al bolsillo.

Erick Pulgar sorprendió con su tremendo aporte a las víctimas de los incendios en Chile. Foto: Instagram.

El cantante urbano Pailita realizó un llamado en sus redes sociales para que los famosos chilenos fueran en ayuda de quienes más lo necesitan. El mediocampista fue uno de los que respondió y en grande para así colaborar de alguna forma.

Fue el propio músico quien dio a conocer que Erick Pulgar aportó con 10 casas para las familias que lo perdieron todo. Sin duda un gesto más que valorable y que supera incluso a Arturo Vidal, quien se puso con cinco.

Su ayuda se dio justo cuando el volante estaba a nada de saltar a la cancha a enfrentar a Fluminense por la fase de grupos del Campeonato Carioca. Ahí no le fue bien, ya que cayeron por 2 a 1.

No obstante, el mediocampista igual se lleva los aplausos de todo el país, que lo ve ayudando incluso cuando sus compromisos son otros. Un gesto que le vale ganarse aún más el corazón de los hinchas que mueren por verlo de vuelta en la Roja.

¿Cuándo y a qué hora juega el Flamengo de Erick Pulgar?

Erick Pulgar y Flamengo por ahora sólo se enfocan en lo que será el debut en la temporada 2026 del Brasileirao. Este miércoles 28 de enero desde las 21:30 horas el elenco del chileno enfrenta al Sao Paulo de Gonzalo Tapia.