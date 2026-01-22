De manera oficial fueron suspedidos los partidos de los históricos de Universidad de Chile, programados para el sábado 7 de febrero en Talcahuano y el domingo 8 en la ciudad de Los Ángeles.

Esto debido a la compleja situación provocada por los incendios forestales que afectan a la región del Biobío. La medida busca resguardar la seguridad de todos los involucrados.

La productora que organiza el evento, emitió un comunicado a través de Instagram señalando: “Cuando comenzamos a planificar los partidos históricos de la Universidad de Chile, en conjunto con la Corporación Más Allá del Horizonte, siempre pensamos en una verdadera fiesta deportiva. Y sin dudas estábamos convencidos de que así sería.

Sin embargo, la tragedia que hoy afecta a nuestro país, y que ha golpeado con especial fuerza a nuestros compatriotas de la Octava Región,nos obliga a tomar una decisión responsable, consciente y profundamente empática.Es por ello que, en conjunto con la Corporación de Ex Futbolistas de la Universidad de Chile – Más Allá del Horizonte, hemos resuelto postergar los partidos programados para el sábado 7 de febrero en Talcahuano y el domingo 8 de febrero en la ciudad de Los Ángeles”.

Dentro del mensaje, la productora informó que las entradas seguirán siendo válidas para las futuras fechas. Las que serán comunicadas a través de los canales oficiales cuando haya una reprogramación definitiva. Así como también, si los hincha quieren solicitar la devolución del dinero, lo podrán hacer por la ticketera Passline. Todo dentro de un plazo legal entre 25 y 30 días hábiles.

La gira de los históricos de la U por el sur de Chile

Los históricos de Universidad de Chile tienen una gira programada por el sur del país. Talcahuano, Los Ángeles, Villarrica y Valdivia son las sedes que están designadas para los partidos. Donde participarán nombres como José ‘Pepe’ Rojas, Diego Rivarola, Rafael Olarra, entre otros. Además del invitado especial: Leonardo Rodríguez.

Diego Rivarola, Rafael Olarra y otros grandes nombres jugarán por los Históricos de la U.(Foto: Ramon Monroy/Photosport)

Y si bien es cierto que debido a los incendios forestales, se tendrá que reprogramar los eventos en la octava región, aún hay fecha para los otros dos partidos.

El sábado 28 de febrero, los históricos de la U visitarán Villarrica. Ahí se enfrentarán a Pilmahue de Todos Los Tiempos en el Estadio Matías Vidal Pérez. A las 17:00 horas se jugará el partido en la región de la Araucanía.

Mientras que el segundo partido agendado será el domingo 1 de marzo en el Estadio Félix Gallardo (Valdivia). A las 15:00 hrs. los legendarios jugadores de la Universidad de Chile se enfrentarán a Deportes Valdivia Históricos.