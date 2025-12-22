Nuevamente, U de Chile dejó pasar una oportunidad de pelear el título del fútbol chileno, tal como lo hizo en 2024 a manos de Colo Colo. Por eso, los hinchas azules exigen de una vez por todas el trofeo en 2026 y uno de ellos fue Diego Rivarola.

El emblema del club, ex goleador y ahora comentarista de la señal ESPN Chile habló fuerte y claro. Desde “La Magia Fest”, Gokú se las cantó clarita al equipo y la administración para volver a campeonar.

“El año de la U fue un año un poco atípico. Es inevitable en ese año no evaluar los últimos tres, cuarto años, que la U lo venía pasando mal en todos los aspectos”, partió diciendo, previo a su dura crítica.

El directo mensaje de Rivarola a la U

Diego Rivarola siempre ha sido directo en sus palabras y también blanco de críticas de los hinchas de Colo Colo. Por eso, el ídolo de U de Chile volvió a alzar la voz por el momento del equipo.

“Se ganaron cosas, se volvieron a ganar clásicos, que no es menor, la U ha ido evolucionando los últimos años, pero me parece que el próximo tiene la obligación de ganar un título”, criticó.

Pese a eso, también el ídolo de los azules recalcó lo bueno que se hizo bajo el mando de Gustavo Álvarez. Por ello, llamó a que el nuevo DT siga la misma línea en 2026.

“Este año se mejoró desde lo futbolístico, desde la propuesta y volver a competir, volver a su identidad de fútbol, pero le faltó ganar lo que es un título importante”, cerró.