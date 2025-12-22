Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Rivarola se aburre del chaqueteo y las burlas tras años sin títulos: “La U tiene…”

El ídolo azul habló fuerte y claro tras dos años peleando arriba en la tabla. Exigió de vuelta una copa el próximo año.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El ídolo azul se las cantó clarita al club.
© ESPN / Photosport.El ídolo azul se las cantó clarita al club.

Nuevamente, U de Chile dejó pasar una oportunidad de pelear el título del fútbol chileno, tal como lo hizo en 2024 a manos de Colo Colo. Por eso, los hinchas azules exigen de una vez por todas el trofeo en 2026 y uno de ellos fue Diego Rivarola.

El emblema del club, ex goleador y ahora comentarista de la señal ESPN Chile habló fuerte y claro. Desde “La Magia Fest”, Gokú se las cantó clarita al equipo y la administración para volver a campeonar.

“El año de la U fue un año un poco atípico. Es inevitable en ese año no evaluar los últimos tres, cuarto años, que la U lo venía pasando mal en todos los aspectos”, partió diciendo, previo a su dura crítica.

El directo mensaje de Rivarola a la U

Diego Rivarola siempre ha sido directo en sus palabras y también blanco de críticas de los hinchas de Colo Colo. Por eso, el ídolo de U de Chile volvió a alzar la voz por el momento del equipo.

“Se ganaron cosas, se volvieron a ganar clásicos, que no es menor, la U ha ido evolucionando los últimos años, pero me parece que el próximo tiene la obligación de ganar un título”, criticó.

Publicidad

Pese a eso, también el ídolo de los azules recalcó lo bueno que se hizo bajo el mando de Gustavo Álvarez. Por ello, llamó a que el nuevo DT siga la misma línea en 2026.

Destapan el verdadero acuerdo de Universidad de Chile con Gustavo Álvarez: “Vergonzoso”

ver también

Destapan el verdadero acuerdo de Universidad de Chile con Gustavo Álvarez: “Vergonzoso”

“Este año se mejoró desde lo futbolístico, desde la propuesta y volver a competir, volver a su identidad de fútbol, pero le faltó ganar lo que es un título importante”, cerró.

Lee también
Paqui no renueva con O’Higgins y ahora se acerca a la U
U de Chile

Paqui no renueva con O’Higgins y ahora se acerca a la U

Le ponen una cruz al arribo del preferido de Ortiz a Colo Colo
Colo Colo

Le ponen una cruz al arribo del preferido de Ortiz a Colo Colo

Sacó aplausos con un golazo de rabona y tiene nuevo club en primera
Mercado de fichajes 2026

Sacó aplausos con un golazo de rabona y tiene nuevo club en primera

¡Listo el segundo refuerzo de Colo Colo en este mercado!
Colo Colo

¡Listo el segundo refuerzo de Colo Colo en este mercado!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo