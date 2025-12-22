En la U de Chile siguen trabajando con todo para poder comenzar a armar su plantel para el 2026. La primera gran duda del Romántico Viajero es la situación de Gustavo Álvarez, quien arma las maletas y se le busca un reemplazante.

Nombres para tomar el lugar del DT han aparecido y varios, pero hay uno que ha tomado fuerza. Francisco Meneghini se ha transformado en el gran candidato a tomar el fierro caliente del elenco estudiantil, aunque las cosas parecían complicarse.

Paqui estaba negociando su renovación con O’Higgins para ir a pelear la Copa Libertadores, pero en las últimas horas todo dio un vuelco. Y es que según avisaron, el técnico se alejó de los Celestes y tiene la puerta abierta para sentarse a conversar con el Bulla.

Francisco Meneghini deja pagando a O’Higgins y la U se ilusiona

La definición sobre el próximo entrenador de Universidad de Chile puede aclararse más pronto de lo que se pensaba. Mientras el Romántico Viajero le busca la salida a Gustavo Álvarez, avanza con todo con el principal candidato a reemplazarlo: Francisco Meneghini.

Si bien Paqui estaba negociando su renovación con O’Higgins, lo cierto es que todo se complicó. Así por lo menos lo dio a conocer Emisora Bullanguera este domingo, donde señalaron que “el ex ayudante de Sebastián Beccacece no llegó a un acuerdo con la dirigencia y vuelve a ser el principal candidato para la banca de la U“.

La situación está siendo seguida muy de cerca en el Centro Deportivo Azul, donde lo ven como el hombre ideal para tomar el puesto. No es primera vez que ponen sus ojos en él y ahora que Gustavo Álvarez está forzando su salida, apelan a concretar ese anhelo.

De hecho, el citado medio remarcó que esto podría quedar claro antes de Navidad. “Las próximas horas serán clave para definir un punto de negociación y un acuerdo que le permita arriba a la U, para luego pasar al tema de los refuerzos de la próxima temporada“.

Quedará esperar ahora para ver si es que esto lleva a O’Higgins a meterse la mano al bolsillo para asegurar al DT que los llevó a Copa Libertadores. Si no es así, su llegada al CDA será inminente.

La U no pierde el tiempo y está tentando a Francisco Meneghini para poder reemplazar a Gustavo Álvarez. El Bulla quiere solucionar el tema antes del 2026 y corre contra el tiempo para comenzar el armado del plantel de la próxima temporada.

¿Cuáles fueron los números de Francisco Meneghini en la temporada 2025?

Al mando de O’Higgins, Francisco Meneghini logró dirigir un total de 36 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos consiguió 17 triunfos, 11 empates y 8 derrotas, con 49 goles a favor y 40 en contra. Clasificó a Copa Libertadores 2026.