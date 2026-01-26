Una gran oportunidad de mercado se le planta a Colo Colo de cara a la temporada 2026, justo cuando le está buscando un reemplazante de nivel a Lucas Cepeda.

El Cacique quiere reforzar la ofensiva de cara a la campaña 2026 y Blanco y Negro puso su mirada en el delantero chileno Víctor Dávila, quien está totalmente cortado en América de México.

Las Águilas buscan una salida para el zurdo y así poder inscribir al brasileño Raphael Veiga, con quien tienen un completo acuerdo, pero no tiene cupo de jugador no formado en México disponible. Colo Colo puede verse beneficiado por esta situación.

Los malos números de Víctor Dávila en América

Colo Colo quiere llegar a un acuerdo con América por la cesión de Víctor Dávila. Falta definir quién se hará cargo del sueldo del jugador, cercano al 1.5 millones de dólares por año.

Lo cierto es que el poderoso cuadro mexicano se quiere desprender de los servicios del nacional por su mala temporada, debido a que no rindió a lo que se esperaba en el torneo pasado.

Víctor Dávila no juega en América. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Si consideramos el Torneo de Apertura y Clausura de la Liga MX en su temporada 2025-2026, las estadísticas de Dávila son muy malas, ya que jugó un total de 15 partidos y apenas marcó un gol.

Lo peor de todo es que está sin ritmo de competencia, debido a que apenas tiene 385 minutos en cancha sumados los dos torneos. Totalmente cortado.

Pese a que no llega en buen nivel, Fernando Ortiz cree que le puede sacar provecho al que en su momento fue el fichaje más caro del fútbol mexicano.

