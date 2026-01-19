El Club América sigue sin ganar en el inicio de la Liga MX tras tres fechas. Ayer nuevamente jugaron en la liga nacional y ante Pachuca no pasaron del 0 a 0, en una nueva actuación donde el director técnico, que hace unos días había cortado a Igor Lichnovsky, aún no puede hacer que su equipo marque goles.

Es el tercer partido en el que las “Águilas” no convierten un gol, tras igualar antes 0-0 con Xolos y perder 2-0 con San Luis. Esta vez ante “Los Tuzos” no pudieron concretar ninguna jugada, pese a ser superiores aún en condición de visitante.

Ante esta situación el DT, André Jardime, dijo “el América que a todos gusta está muy cerca de estar de vuelta. Hoy fue una demostración de lo que vamos a ser capaces”.

Esta es la peor racha goleadora del América desde que empezó el formato de torneos cortos. Precisamente desde que comenzó esta modalidad en 1996, el equipo nunca había atravesado un campeonato sin anotar en las primeras tres fechas.

Situación complicada que pasa el club mexicano luego de cortar a Igor Lichnovsky para cerrar los cupos de extranjero. Pese a que el seleccionado chileno aún entrena con el plantel, no fue registrado en el Clausura 2026 lo que causó que entre en rebeldía absoluta en el equipo.

La situación de Igor Lichnovsky en el América

Cortado por André Jardime se encuentra Igor Lichnovsky en el Club América. Es que el director técnico no lo consideró en sus planes para este 2026 y pese a ofertas que recibió el chileno, no quiere irse ya que aún siente que puede aportarle al equipo.

Lichnovsky en este momento entrena con total normalidad en las canchas de Coapa, para así poder cumplir con su contrato y seguir recibiendo el sueldo correspondiente.

Y si bien es cierto que el defensor chileno está al tanto de toda la situación que lo rodea, todo parece indicar que seguirá los próximos seis meses en el equipo, pese a no estar inscrito en el Clausura 2026 y siendo borrado de los planes que tiene Jardime.

Aún siendo opción en La Roja, Igor Lichnovsky está cortado en su actual equipo.Foto: Daniel Miranda/APG Noticias/Photosport

La decisión de Igor Lichnovsky puede cambiar, pero con fecha máximo hasta el 9 de febrero, ya que ahí se cierra el mercado de fichajes en la Liga MX. Por lo que si el zaguero no se va del equipo, tendrá que ver los partidos de su propio equipo sin poder jugar.