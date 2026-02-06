Fue borrado en México, sonó en la U y ahora asume nuevo desafío en Europa

Igor Lichnovsky aprovecha el mercado de fichajes y emprende nuevo rumbos a los 31 años. El defensa dejó atrás su etapa en el América y ahora vuelve a jugar en Europa. Tarea no menor ya que deberá jugársela el todo por el todo para evitar la pérdida de categoría.

Este viernes se confirmó que el seleccionado nacional dejó el elenco mexicano para jugar en el Fatih Karagümrük de la Superliga turca. “Nuestro club ha firmado contrato con Igor Lichnovsky, el defensa del equipo mexicano CF América”, detallaron. El trato contempla una primera etapa de año y medio, y la opción de extenderlo una temporada más.

ver también ¿En Chile? La liga que aparece de salvavidas para que el América pueda sacar a Lichnovsky

En su presentación el formado en Universidad de Chile se destacaron la decena de títulos que ha sumado y que ahora viene a afirmar la defensa para la recta final de temporada. “Le damos la bienvenida a nuestra familia a Igor Lichnovsky y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y blanca”, agregaron.

El futuro de Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky estaba prácticamente borrado en el América. En las “águilas doradas” pasó varios meses sin ser considerado. Lo que reactivó incluso el posible retorno a Universidad de Chile. Sin embargo, el destino le permitió una nueva oportunidad en el viejo continente.

Igor Lichnovsky vuelve a jugar en Europa (Photo by Orlando Ramirez/Getty Images)

El tema ahora es que la tarea en el Fatih Karagümrük no será tan fácil como se imagina. El equipo es colista con nueve unidades y a nueve para lograr salir de zona de descenso. Por suerte para el bullanguero todavía queda toda la segunda vuelta, por lo que hay chances de mantenerse en primera.

Publicidad

Publicidad

Este sábado 7 de febrero ya comienza la segunda rueda y Karagümrük recibe al Antalyaspor en el Vefa Stadium con capacidad para cerca de siete mil hinchas.