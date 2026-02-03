El Club América tomó una decisión y es que Igor Lichnovsky no tiene espacio en el equipo, por lo cual deberá salir del club si es que quiere sumar minutos. Las Águilas buscan la rescisión de su contrato, pero nada será sencillo y ante eso, aparece un club que podría ayudar al equipo mexicano con su intención de sacar al chileno.

El jugador tiene contrato vigente con la escuadra hasta junio del 2027 y su rescisión tendría un costo de 2,5 millones de dólares, cifra que el América buscaría que disminuya. La primera oferta que realizaron fue insuficiente, ya que el jugador busca que se cumpla en su totalidad las compensaciones contractuales que firmó con el club.

Ante esto, el panorama del chileno es complejo, puesto que de no concretar su salida, el equipo que dirige André Jardine no lo tiene contemplado y estaría en el “congelador” hasta que termine su contrato, es decir, hasta mediados del 2027.

La opción que aparece para sacar a Lichnovsky del América

El periodista Rodrigo Arellano señaló que el jugador podría volver al Viejo Continente. “Tiene una propuesta para volver a Europa. Desde Turquía movieron una oferta que podría sacarlo de América. Ya estuvo en España y Portugal. Esta podría destrabar algunos conflictos con su actual club”, señaló a través de su cuenta de X.

Lichnovsky está cerca de dejar el América

ver también "Congelado" hasta 2027: El lío millonario que amenaza la carrera de Igor Lichnovsky

La dura reacción del DT del América sobre el jugador

Hace algunos días, el entrenador del equipo, André Jardine, señaló que agradecen lo que hizo durante su etapa en el equipo, pero que es el momento de salir al mercado. “Hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos. No lo habríamos logrado sin él”.

“Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino” puntualizó.