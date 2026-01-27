Luego de la salida de Lucas Cepeda, en Colo Colo se han puesto a trabajar para encontrarle un reemplazante. El Cacique ha analizado varios nombres en las últimas horas y uno de los que suena con fuerza es Diego Valdés.

El mediocampista es el gran deseo que tiene Fernando Ortiz para no sufrir tanto la salida del extremo. El técnico ya lo dirigió en México cuando estuvieron en América y confía en que sea la solución que necesita. Aunque mientras lo buscan no hacen muchos méritos.

Y es que este martes el volante vio acción en el triunfo de Vélez Sarsfield ante Talleres en el fútbol argentino. Ahí no sólo sumó minutos, sino que tuvo la oportunidad de marcar para así darle la razón al Cacique, pero tomó una mala decisión.

Diego Valdés se pierde un gol pero Vélez lo salva de un papelón

Diego Valdés suena en Colo Colo y trata de demostrar que puede ser un aporte en Argentina. Este martes el chileno fue parte de la remontada 2 a 1 de Vélez Sarsfield ante Talleres, aunque sin brillar y protagonizando una insólita imagen.

Diego Valdés sigue sin convencer en Vélez y Colo Colo sigue atentamente su caso. Foto: Getty Images.

El Fortín había comenzado abajo en el marcador luego que Augusto Schott abriera el marcador en los 26′ del primer tiempo. Manuel Lanzini apareció en los 51′ del complemento para aprovechar un error en la barrera y anotar el 1 a 1 que ilusionó con dar vuelta las cosas.

Diego Valdés ingresó desde el banquillo para ayudar a Vélez Sarsfield a lograr la remontada. Y el volante al que mira Colo Colo lo tuvo en sus pies, pero tomó una decisión que nadie podía creer. Fue en los 78′ cuando el chileno se metió al área y tenía el arco servido para anotar.

Sin embargo, el mediocampista optó por dar un pase al lado y no definir como podía. Cuando los hinchas se tomaban la cabeza por lo hecho por el jugador, un rebote le dejó la pelota a Joaquín García, quien hizo lo que la jugada pedía y fusiló el arco para marcar el 2 a 1.

El triunfo salvó al chileno de las críticas después de una actuación que no fue la mejor. Todo esto mientras en las oficinas del Estadio Monumental han estado conversando con su club por sus servicios.

Diego Valdés desaprovecha una gran oportunidad para demostrar que puede llegar a ayudar a Colo Colo. El Cacique busca a un reemplazante para Lucas Cepeda y Fernando Ortiz quiere al jugador de Vélez Sarsfield, más allá de que su desempeño no ha sido el esperado en Argentina.

¿Cuáles son los números de Diego Valdés esta temporada?

Con su actuación ante Talleres, Diego Valdés llegó a los 2 partidos oficiales en la temporada 2026 con Vélez Sarsfield. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 60 minutos dentro de la cancha.

