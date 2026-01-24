Se acabó la espera. Luego que se suspendiera el amistoso ante Racing Clubde Argentina por los incendios forestales en el sur del país, al fin llegó la hora para que Universidad de Chile juegue un partido internacional, nada menos que en Perú ante Universitario.

Será la única oportunidad que tendrá el nuevo entrenador azul Francisco Meneghini para ver en cancha, en un apretón serio, a sus futbolistas previo al comienzo de la temporada 2026 en el fútbol nacional, y la chance de los hinchas para ver en cancha a sus nuevos refuerzos.

De hecho, a la hora de preparar la formación titular de la U para la “Noche Crema”, Paqui utilizará a tres de sus cuatro refuerzos desde el minuto inicial, por lo que será entre otras cosas, el regreso oficial de Eduardo Vargas tras 15 años.

¿Qué refuerzos en la U de Chile jugarán la “Noche Crema”?

Además de “Turboman” que estará abierto por la izquierda en el esquema de Meneghini, las otras dos incorporaciones que verán acción desde el comienzo estarán tanto en el mediocampo como en el ataque.

En la zona de corte, aparece el paraguayo Lucas Romero, quien ganó la pulseada a Israel Poblete para acompañar al experimentado Charles Aránguiz en la zona media del campo, donde otra opción como Marcelo Díaz arrancará en la banca.

Mientras que en delantera junto a Vargas también hará su estreno con Universidad de Chile el uruguayo Octavio Rivero, quien será el principal eje ofensivo del cuadro laico, y no se descarta que incluso sume minutos su otra figura como Juan Martín Lucero.

¿Cuál será la formación azul ante Universitario?

Universidad de Chile jugará la noche de este sábado en Perú con Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Charles Aránguiz, Lucas Romero y Lucas Assadi en mediocampo; Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Octavio Rivero en ataque.

Para el recambio aparecen los porteros Ignacio Sáez y José Alburquerque; los defensores Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez y Diego Vargas; los volantes Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas y Matías Riquelme; más los delanteros Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

Universidad de Chile jugará la “Noche Crema” ante Universitario de Perú, este sábado 24 de enero desde las 23:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.