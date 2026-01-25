Universidad de Chile vivió un feo inicio de ciclo con Francisco Meneghini como entrenador. El bulla cayó por un rotundo 3-0 ante Universitario de Perú en Lima y por lo mismo afrontarán el debut en la Liga de Primera 2026 con más dudas que certezas.

Pese a las contrataciones bombásticas de los azules en este mercado de fichajes, lo cierto es que el DT argentino quiere sumar más nombres antes de que cierre de manera definitiva el libro de pases.

Así lo dejó en claro en la conferencia de prensa tras la derrota en Perú, afirmó que el mercado sigue abierto para los azules en su afán de elevar el nivel del equipo.

ver también Paqui Meneghini explica la extraña posición de Lucas Assadi en U de Chile: “La idea es que…”

La U sigue en la búsqueda de refuerzos

El entrenador de los azules declaró a los medios que “el mercado está abierto hasta que se pueda. Lo he vivido en otros equipos, es difícil decir cuando está cerrado, pero por un partido no cambia la confianza con el plantel”.

“Fue un contexto de un partido especial, con mucho ritmo y algo muy distinto que nos encontraremos en Chile. Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón peruano, con un ritmo muy alto de juego y nos complicaron”, agregó el argentino.

Eduardo Vargas es uno de los refuerzos fichados por Universidad de Chile en este mercado. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el argentino aseguro que “nos costó tener profundidad, secuencias de pases y en el segundo tiempo fue muy parecido, cada que ellos atacaban hicieron la diferencia en el ritmo, que fue muy alto y nos costó esa situación defensiva”.

Cabe recordar que la U en este mercado ha fichado a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. ¿Se sumarán un nuevo nombre en los próximos días?

ver también Pepe Rojas y U de Chile: “La quiebra fue complicada, pero era un orgullo vestir la camiseta”

¿Hasta cuándo Universidad de Chile puede fichar en este mercado?

Los azules tienen hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para inscribir nuevos futbolistas. Así las cosas, cualquier refuerzo tendrá que arribar al club antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.

Publicidad