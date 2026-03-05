Es tendencia:
Polémico cambio reglamentario: FIFA aprueba “cortar” los partidos del Mundial 2026

La FIFA logró meter más publicidad y entremedio de los partidos del Mundial: el polémico cambio reglamentario para México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Por Diego Jeria

FIFA y cambio reglamentario: más publicidad para el Mundial
Es oficial: la FIFA y Gianni Infantino confirmaron un discutido cambio reglamentario que se implementará en los partidos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Discutido no por su alcance, sino por las motivaciones subterráneas de la medida.

Restando poco más de tres meses para el Mundial ya es un hecho que los partidos de esta cita planetaria del “soccer” darán un paso más allá como modelo económico para acercarse en lo comercial al básquetbol o el fútbol americano.

Estados Unidos hace rato viene presionando y dirigiendo el camino del fútbol continental para llevarlo a un modelo de espectáculo “gringo”. Es cosa de ver cómo se ha apropiado de la Copa América, torneo tradicionalmente de la Conmebol, nada que ver con Norteamérica.

Pausa de hidratación, pausa de publicidad

Así las cosas, la FIFA definió reglamentar la pausa de hidratación en cada uno de los tiempos de todos los partidos del Mundial, más allá si se esté jugando con calor extremo, frío o clima agradable. Será un mini descanso de tres minutos al llegar a los 22′ de la primera y segunda fracción.

La FIFA se escuda en la hidratación para meter corte publicitario a mitad del primer tiempo y de la segunda fracción.

Hasta ahí nada raro. El caso es que durante esos tres minutos de pausa de hidratación o mini descanso, los dueños de los derechos de transmisión estarán autorizados a emitir publicidad a pantalla dividida, con alguna franja o lisa y llanamente irse a un corte comercial completo.

Cabe recordar que el Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con 48 equipos en disputa de la máxima gloria del fútbol, Chile sin boletos para la cita.

Las sedes serán Toronto y Vancouver por Canadá; East Rutherford, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Miami, Seattle, San Francisco por Estados Unidos; y Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey por México.

