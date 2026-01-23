Universidad de Chile alista su viaje a Perú para medirse con Universitario en la tradicional Noche Crema, en un exigente amistoso internacional. Los azules tendrán una dura prueba ante el actual campeón peruano.

Será una buena oportunidad para que Francisco Meneghini empiece a mostrar la calidad del plantel, ya con sus cuatro refuerzos incorporados, en un duelo donde la U buscará mostrar su potencial.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Universitario? Horario y canal

Universidad de Chile enfrentará a Universitario de Deportes, jugará este sábado 24 de enero, a las 22:45 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera exclusiva por TV Perú, el Canal D del IRTP y también a través de Universitario TVU en YouTube (@UniversitarioTVU). En esta última opción, será necesario adquirir una membresía, cuyo valor es de $4.200 pesos chilenos.

En el evento el conjunto peruano presentará oficialmente a sus refuerzos para la campaña 2026 y que cerrará con un amistoso internacional frente al conjunto chileno.

Recordemos, que el anterior partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing estaba programado para este domingo 18 de enero en Concepción y fue cancelado para priorizar la seguridad ante la emergencia por los incendios forestales.

