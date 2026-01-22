Es tendencia:
U. de Chile

U. de Chile vs. Universitario: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Noche Crema

Los azules debutan con su primer partido del año en la tradicional Noche Crema.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile debutará este 2026 ante Universitario.
La grave emergencia provocada por los incendios forestales en la Región del Biobío terminó por suspender el partido amistoso pactado entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda.

Recordemos que el encuentro estaba programado para este domingo 18 de enero en Concepción, pero las condiciones obligaron a priorizar la seguridad y los esfuerzos de las autoridades en el combate de las llamas.

Con esta suspensión, los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini porstergaron su estreno en la temporada 2026. La buena noticia para los hinchas es que la U ya cuenta con un nuevo compromiso confirmado para los próximos días.

U. de Chile vs. Universitario: Día, horario y dónde ver EN VIVO

El siguiente desafío de los azules será ante Universitario de Deportes, en el marco de la tradicional “Noche Crema”, evento en el que el conjunto peruano presentará oficialmente a sus refuerzos para la campaña 2026 y que cerrará con un amistoso internacional frente al conjunto chileno.

El partido se disputará en Lima el sábado 24 de enero, a las 23:00 horas de Chile, con transmisión exclusiva por TV Perú, el Canal D del IRTP y también a través de Universitario TVU en YouTube (@UniversitarioTVU). En esta última opción, será necesario adquirir una membresía, cuyo valor es de $4.200 pesos chilenos.

¿Cuándo juega la U en la Liga de Primera 2026?

Los encargados de abrir los fuegos del torneo nacional serán U. de Chile vs. Audax Italiano, enfrentándose el próximo viernes 30 de enero desde las 20:00 hrs, en el Estadio Nacional.

