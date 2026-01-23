No hay vuelta atrás para la familia Beckham, luego de que Brooklyn, el hijo mayor del exfutbolista, publicó un comunicado donde anunció que la relación con sus padres está quebrada y no tiene intención de repararla.

El jugador acusó a sus padres, David y Victoria, de “intentar arruinar incesantemente” su relación con su esposa Nicola Peltz, afirmando también que la integrante de las Spice Girls se había comportado “de manera muy inapropiada” con él en su boda y que arruinó su primer baile como esposo. “Nunca se había sentido más incómodo o humillado en toda su vida”.

La reacción de Victoria Beckham a la crisis familiar

Según el Mirror UK, Victoria está “completamente desconsolada” por la mención de Brooklyn de la “futura familia” de él y su esposa Nicola Peltz porque sabe que eso significa que no será parte de la vida de sus hijos.

La declaración de Brooklyn criticó explícitamente a Victoria por su presunto comportamiento. Brooklyn escribió: “Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una romántica canción de amor”.

“Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero, en cambio, mi madre me esperaba para bailar conmigo”.

“Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en mi vida”.

La respuesta de David Beckham

Beckham en conversación con CNBC se refirió a los peligros de las redes sociales, sin nombrar la crisis familiar. “Lo malo que hemos comentado sobre el acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso”, continuó.

“Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo con las razones correctas. He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños”.

“Y he intentado hacer lo mismo, he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos”, dijo. “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos”.