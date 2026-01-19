¿Cuándo vuelve a jugar la U? La fecha de su estreno oficial tras partido suspendido con Racing

La grave emergencia provocada por los incendios forestales en la Región del Biobío terminó por suspender el partido amistoso pactado entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda.

Recordemos que el encuentro estaba programado para este domingo 18 de enero en Concepción, pero las condiciones obligaron a priorizar la seguridad y los esfuerzos de las autoridades en el combate de las llamas.

Con esta suspensión, los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini deberán seguir postergando su estreno en la temporada 2026. La buena noticia para los hinchas es que la U ya cuenta con un nuevo compromiso confirmado para los próximos días.

U. de Chile tiene rival para su debut 2026

El siguiente desafío de los azules será ante Universitario de Deportes, en el marco de la tradicional “Noche Crema”, evento en el que el conjunto peruano presentará oficialmente a sus refuerzos para la campaña 2026 y que cerrará con un amistoso internacional frente al conjunto chileno.

El partido se disputará en Lima el sábado 24 de enero, a las 23:00 horas de Chile, con transmisión aún por confirmar. De esta manera, Universidad de Chile deberá esperar casi una semana más para su debut oficial en la temporada 2026.

¿Cuándo juega la U en la Liga de Primera 2026?

Los encargados de abrir los fuegos del torneo nacional serán U. de Chile vs. Audax Italiano, enfrentándose el próximo viernes 30 de enero desde las 20:00 hrs, en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega U. de Chile en Copa Sudamericana?

La llave se definirá en un solo encuentro; si bien CONMEBOL aún no ha oficializado la programación, ya existe una ventana tentativa para su disputa. El compromiso debería jugarse entre el 3 y el 5 de marzo, fecha que será confirmada en las próximas semanas.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, el 28 de mayo.