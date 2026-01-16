Universidad de Chile ya piensa en grande para la temporada 2026. Los azules tendrán un calendario exigente, con cuatro frentes por delante: Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el CDA no quieren llegar a medias y apuntan a comenzar el año con ritmo competitivo, tanto en el torneo nacional como en el partido único por la Sudamericana.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Racing ? Horario y canal

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda. El partido contra La Academia ya está agendado y se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Así, la U apuesta por un amistoso de alto nivel en el sur del país, con estadio lleno y la posibilidad de que los hinchas azules de regiones vean al equipo frente a uno de los grandes de Sudamérica.

La U suma un nuevo amistoso contra Racing

Así lo dejó en claro el medio Emisora Bullanguera, quienes revelaron el nuevo amistoso que fijó Universidad de Chile para enfrentar a Racing este fin de semana.

“La U y Racing se verán las caras durante la mañana del domingo, en un amistoso de entrenamiento a puertas cerradas a las 10 de la mañana“, explican.

“Esto será con el fin de ver en cancha a jugadores con menos minutos y alternativas de ambos cuadros. Será el ‘plato de entrada‘ de la jornada, pero sin público”, precisan.