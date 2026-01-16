Colo Colo tuvo su debut en la temporada 2026 por la Serie Río de la Plata, igualando 0-0 ante Olimpia en el Estadio Luis Franzini, pero ojo, porque en la definición a penales, el equipo de Fernando Ortiz fue más certero y se impuso por 4-3.

El duelo contó con numerosa presencia alba en las tribunas y también con un invitado especial: Pablo Guede, ex DT campeón con el Cacique en 2017, quien asistió al estadio en su actual rol de técnico de Alianza Lima, próximo rival de Colo Colo en el certamen.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y s e enfrentará a Alianza Lima este domingo 18 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Parque Federico Viera

El partido del Cacique frente a los Blanquiazules en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Fixture Colo Colo Serie Río de La Plata 2026

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

Domingo 18 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.

Miércoles 21 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)



