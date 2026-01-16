Chile firmó una jornada histórica en el mundial de la Kings League, en un duelo cargado de tensión, La Roja superó a España en semifinales y selló su paso al partido por el título.

El choque terminó 5-5 en el tiempo reglamentario, obligando a definir todo en los shootouts, instancia en la que el combinado nacional, liderado por Mathías Vidangossy,fue implacable y se impuso por 2-0, desatando la euforia total por el pase del combinado nacional a la final.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil la final del mundial de la Kings League?

La esperada final entre Chile y Brasil será este sábado 17 de enero a las 18:00 hrs, en el Allianz Parque de Sao Paulo, recinto con una capacidad para 55.000 espectadores y donde hace de local Palmeiras.

El ganador del certamen sucederá a Brasil como campeón vigente de este certamen, esto luego de que la ‘verdeamarela‘ conquistara la edición 2025 del campeonato planetario, esa vez disputado en Italia.

Revive el triunfo de Chile sobre España en la Kings League

¿Cuál es el formato de la Kings League?

El torneo contará con cinco grupos de cuatro equipos, donde solo los líderes de cada zona accederán de manera directa a los cuartos de final. En tanto, los cinco segundos y el mejor tercero deberán pasar por la ronda de última chance, buscando mantenerse con vida en la competencia.

Superada esa instancia, el campeonato entrará en su fase decisiva con llaves de eliminación directa, desde cuartos hasta llegar a la gran final.

Chile se enfrenta a la final de la Kings League