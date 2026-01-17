Chile ha tenido un glorioso paso por el Mundial de la Kings League. Esta actuación no habría sido posible sin la participación de Arturo Vidal, según contó Gerard Piqué.

La Roja llegó con un bajo perfil a la competición que se disputa en Brasil, pero con buenos resultados fue subiendo hasta meterse en la gran final. Ahí, se medirá ante el país anfitrión. Entre los nacionales, han sido figura Mathías Vidangossy, Matías e Ignacio Herrera.

La importancia de Arturo Vidal

Una de las figuras claves de Chile también ha sido Arturo Vidal, quien es el capitán junto a Shelao. Ellos vendrían siendo los “presidentes”, quienes toman las decisiones y fueron los encargados de elegir a los jugadores y cuerpo técnico. Gerard Piqué, organizador del torneo, reveló la importancia de su ex compañero en Barcelona.

“Claro que ayuda que estén este tipo de leyendas involucradas en la competición le da más credibilidad si cabe aún al formato“, comenzó diciendo el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. Si bien Vidal no está en Brasil, desde la pretemporada de Colo Colo ha estado atento a todo con sus reacciones en vivo.

“Me acuerdo de Arturo Vidal que está aquí Chile en la final, pero Arturo Vidal fue de los últimos que si al final competía o no competía, pero él estuvo apretando para que al final Chile pues participara y aquí está en la final ¿No?“, aguegó Piqué.

Chile disputará la gran final del Mundial de la Kings League este sábado 17 de enero a las 20:00 horas ante Brasil. El partido podrá ser visto a través de Canal 13 en la TV abierta, además de sus diversas plataformas digitales. El evento ha sido un éxito total.

“Cuando los jugadores que participan en la Kings League ven a Arturo Vidal está siendo la cara visible, está reaccionando en todos los partidos, creo que tenía partido ayer y estuvo ahí presente, pues motiva aún más“, cerró Gerard Piqué.