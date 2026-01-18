No pudo ser. La Selección Chilena perdió en la Final del Mundial de la Kings League ante el local Brasil. Sin embargo, el paso de La Roja por el certamen que se disputó íntegramente en São Paulo dejó muchas figuras reconocidas por los hinchas.

Si bien los más alabados fueron el capitán Mathias Vidangossy, el central Ezequiel Luna o el goleador Ignacio Herrera, quien se llevó todos los honores fue el arquero Matías Herrera, figura consular del certamen que organizó el español Gerard Piqué.

Tan destacada fue la actuación del meta chileno en el Mundial de la Kings League, que pese a no llevarse el título, la organización del torneo lo eligió y con justa razón como el mejor de su puesto, lo que provocó un momento inolvidable.

Figura de Chile, el mejor arquero del Mundial de Kings League

Para sorpresa de los más de 40 mil espectadores presentes en el Allianz Parque de São Paulo y los millones que vieron el evento en TV o por streaming, cuando se menciona al guardameta nacional como el más destacado, la sorpresa vino con quién le entregó el premio.

Es que nada menos que el otrora goleador brasileño Ronaldo Nazario fue quien le entregó el trofeo dorado a Herrera como el mejor arquero del Mundial de la Kings League. Un hecho que emocionó al chileno, quien reconoció su idolatría por el “Fenómeno”.

La idolatría de Matías Herrera por Ronaldo

“Es una locura. Un sueño hecho realidad. No esperábamos llegar acá. Sí tuvimos la convicción de llegar (a la Final), teníamos fe, esperanza y se nos dio. Pero esto fue una locura, jugar con estadio lleno y contra el anfitrión, es inexplicable”, reveló el mejor arquero del Mundial de Kings League.

Sobre el premio que le entregó Ronaldo, Herrera reconoció a Cazé TV que “es inexplicable, yo no pensé que iba a ganar este premio, pero esto no es sólo mío, sino de todo el equipo que nos ayudaron y trabajaron duro para la defensa. Ronaldo es mi ídolo y que diera el premio es un sueño hecho realidad“.