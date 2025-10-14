La discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia es un cuento sin final, la cual cada día suma capítulos. Esta vez, fue Zlatan Ibrahimovic quien dio su opinión al respecto.

Ibrahimovic ha sido uno de los mejores delanteros de los últimos años, siendo figura en Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milán y PSG, entre otros clubes. El sueco supo brillar en los mejores estadios del mundo, periodo en el cual enfrentó a los más grandes.

Los tres mejores según Ibrahimovic

Cada cierto tiempo alguna leyenda del fútbol sale a dar su punto de vista sobre quien ha sido el mejor de este deporte. Ahora fue el turno de Zlatan Ibrahimovic de dar su “humilde” opinión al respecto, aunque el sueco decidió seleccionar a los tres más destacados.

Como el más grande de todos los tiempos, no dudó en quedarse con un brasileño. “Para mí, Ronaldo, el fenómeno brasileño. Para mí, él era el fútbol. Cuando miras a ciertos futbolistas y al día siguiente intentas repetir lo que hacen y lo que han hecho antes, esos son jugadores que quieres imitar“, indicó Zlatan a La Gazzetta Dello Sport.

“Segundo, (Diego) Maradona, porque para mí era un verdadero jugador, lo daba todo con corazón, emoción, no intentaba ser perfecto. Él era él mismo, así que era perfecto“, explicó Ibrahimovic sobre el campeón del mundo en México 1986.

Finalmente, cerrando al podio, dejó a otra leyenda argentina. “Luego, en tercer lugar, pongo a (Lionel) Messi por todo lo que ha ganado y no sé si falta algo”, cerró Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic se retiró del fútbol en 2023 jugando en Milán. Imagen: Getty

Como suele suceder, estos listados nunca dejan felices a todos. La ausencia de Pelé o Cristiano Ronaldo han sido las más debatidas, pero en gustos no hay nada escrito e Ibrahimovic fue el encargado de elegir según su gusto personal.