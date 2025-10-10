No cabe duda que Zlatan Ibrahimović fue uno de los grandes delanteros de este Siglo 21. El sueco prácticamente la rompió en todos los equipos que jugó y se retiró como una verdadera leyenda del deporte rey.

Pese a sus 44 años, y que hace dos optó por colgar sus botines, sigue mostrando un físico envidiable. Y ojo, que lo hace ya que si bien dejó el fútbol, continúa incursionando en otras disciplinas que exigen un compromiso total.

Hablamos del CrossFit, método de entrenamiento deportivo que combina ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, halterofilia y movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad. Ahí el sueco encontró una verdadera pasión y así lo dejó en claro en sus redes sociales.

Hace unos días el ex PSG y Manchester United, por nombrar solo un par de sus equipos como jugador, subió un video con una de sus exigentes rutinas con la barra en las manos.

El CrossFit, la nueva pasión de Zlatan Ibrahimović

Con el mensaje “Force of nature” el ex delantero mostró varios de sus ejercicios, donde destacan el peso muerto, levantamiento y sentadillas frontales. Por lo visto en las imágenes, Zlatan se la jugó con hacer todo con 60 kilos de peso, una cifra para nada despreciable.

Zlatan Ibrahimović sigue exigiendo su físico con 44 años en el cuerpo. | Foto: Captura.

Pese a que con esta rutina se ganó las alabanzas de varios de sus seguidores, hubo otro grupo que se paró en la vereda de la crítica. ¿La razón? Pues según ellos por la técnica poco ortodoxa del ex atacante.

Más allá del debate, es notable como un jugador que supo ser exitoso hasta edades bien avanzadas sigue buscando la forma de mantener un estado físico que, a ojos de todos, es envidiable. Y ojo, todo con 44 años recién cumplidos el pasado 3 de octubre.

¿En qué clubes jugó Zlatan?

Desde si debut profesional en 1999 el delantero defendió las camisetas del Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milán, Paris Saint-Germain, Manchester United y Los Ángeles Galaxy. En ellos anotó 511 goles en 866 partidos a nivel de clubes.

A nivel de selección anotó 62 tantos en 122 partidos, donde pudo jugar los mundiales de Corea-Japón 2002 y de Alemania 2006, así como también las EURO de 2004, 2008, 2012 y 2016.