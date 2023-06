Se marchó. Zlatan Ibrahimovic dejará un vacío en el fútbol internacional, tras el anuncio de su retiro de las canchas profesionales. El sueco, aclamado por la hinchada del AC Milan tras el duelo ante el Verona, tuvo sus palabras en una ceremonia especial que el club diseñó para su despedida.

“Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no a ustedes (los hinchas). Me han recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida”, señaló el ex seleccionado sueco en la ceremonia.

Además, el polémico delantero, conocido por sus frases de oro, se mostró muy cercano a la hinchada y al club en el que pudo decir adiós a su carrera. “La primera vez que estuve en el Milan me dieron alegría, la segunda vez me dieron amor. Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad. También les agradezco a los aficionados desde el fondo de mi corazón, que me recibieron con los brazos abiertos. Seré un fanático del Milan de por vida”, dijo.

Aquejado con lesiones el último tiempo, el jugador sueco se vio forzado a colgar los botines, pese a que se rumoreó de una salida a otro club de menor envergadura en Italia.

Ahora, ¿qué será del fútbol sin Zlatan? Sólo dios lo sabe… y dios se retiró del fútbol este domingo, en Milán.