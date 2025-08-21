La revancha entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendida y posteriormente cancelada por hechos de extrema violencia, que dejaron postales difíciles de olvidar.

Los hinchas azules en Argentina sufrieron una encerrona de los barristas de Independiente y varios fueron víctimas de una masacre. Por milagro no se cuentan muertos hasta ahora. Como guinda de la torta, la policía del vecino país, en vez de resolver el problema, lo empeoró golpeando más a la fanaticada del Chuncho.

Junto a la recuperación de las víctimas de la encerrona, ahora hay que esperar la determinación de la Conmebol, quien seguramente impartirá castigos a Independiente en su calidad de local, organizador y por el comportamiento de sus barristas. En lo que respecta a la U, también debería haber sanciones por hechos protagonizados por hinchas azules.

Y en el debate se instala cuál será el castigo para cada uno de los clubes. Según el reconocido periodista argentino, Juan Carlos Pasman, Toti Pasman, asegura que sus fuentes le adelantaron un duro castigo para el Rojo y una menor sanción para Universidad de Chile.

La U clasifica 99,9% seguro

En DSports, Pasman aseguró la Conmebol determinará con un 99,9% de seguridad “que la Universidad de Chile pasa de fase. Independiente va a ser descalificado“.

Toti Pasman agrega que “habrá fuerte sanción para Independiente. Va a haber sanción para Universidad de Chile, pero 99,9% que la U de Chile pasa de fase“.

“Es casi imposible que sancionen a los dos clubes, me cuentan. No hay antecedentes por lo menos, pero le van a cerrar la cancha a los chilenos“, sentenció el comunicador argentino.

Así las cosas, y a espera del anuncio oficial, la U debería avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana (al suspenderse el duelo el Chuncho tenía ventaja de 2-1 en el global), pero enfrentará a Alianza Lima y lo que venga del torneo a puestas cerradas como local y sin hinchas en calidad de visita.

