Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Reconocido periodista argentino filtra castigo de Conmebol a U de Chile e Independiente: “Con 99,9% de seguridad”

Toti Pasman adelanta que desde la Conmebol le adelantaron el castigo a la U, pero el Chuncho clasificará a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Toti Pasman asegura que la U será castigada, pero clasificará a cuartos de Copa Sudamericana.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTToti Pasman asegura que la U será castigada, pero clasificará a cuartos de Copa Sudamericana.

La revancha entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendida y posteriormente cancelada por hechos de extrema violencia, que dejaron postales difíciles de olvidar.

Los hinchas azules en Argentina sufrieron una encerrona de los barristas de Independiente y varios fueron víctimas de una masacre. Por milagro no se cuentan muertos hasta ahora. Como guinda de la torta, la policía del vecino país, en vez de resolver el problema, lo empeoró golpeando más a la fanaticada del Chuncho.

Junto a la recuperación de las víctimas de la encerrona, ahora hay que esperar la determinación de la Conmebol, quien seguramente impartirá castigos a Independiente en su calidad de local, organizador y por el comportamiento de sus barristas. En lo que respecta a la U, también debería haber sanciones por hechos protagonizados por hinchas azules.

Y en el debate se instala cuál será el castigo para cada uno de los clubes. Según el reconocido periodista argentino, Juan Carlos Pasman, Toti Pasman, asegura que sus fuentes le adelantaron un duro castigo para el Rojo y una menor sanción para Universidad de Chile.

Tras incidentes con U. de Chile: River le enseña a Independiente a recibir a los visitantes

ver también

Tras incidentes con U. de Chile: River le enseña a Independiente a recibir a los visitantes

La U clasifica 99,9% seguro

En DSports, Pasman aseguró la Conmebol determinará con un 99,9% de seguridad “que la Universidad de Chile pasa de fase. Independiente va a ser descalificado“.

Tweet placeholder
Publicidad

Toti Pasman agrega que “habrá fuerte sanción para Independiente. Va a haber sanción para Universidad de Chile, pero 99,9% que la U de Chile pasa de fase“.

Es casi imposible que sancionen a los dos clubes, me cuentan. No hay antecedentes por lo menos, pero le van a cerrar la cancha a los chilenos“, sentenció el comunicador argentino.

Chico Hoffens y masacre a U de Chile en Avellaneda: “CSM HDP… Acá hay una cosa orquestada contra los chilenos”

ver también

Chico Hoffens y masacre a U de Chile en Avellaneda: “CSM HDP… Acá hay una cosa orquestada contra los chilenos”

Así las cosas, y a espera del anuncio oficial, la U debería avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana (al suspenderse el duelo el Chuncho tenía ventaja de 2-1 en el global), pero enfrentará a Alianza Lima y lo que venga del torneo a puestas cerradas como local y sin hinchas en calidad de visita.

Publicidad
Duelo de Independiente y la U en Argentina fue un caos que terminó en barbari

Duelo de Independiente y la U en Argentina fue un caos que terminó en barbari

Lee también
Fue crack de Independiente y esto dijo de la barbarie ante U de Chile
Copa Sudamericana

Fue crack de Independiente y esto dijo de la barbarie ante U de Chile

Referente de la U acusa masacre orquestada por Independiente: "CSM HDP"
U de Chile

Referente de la U acusa masacre orquestada por Independiente: "CSM HDP"

Periodista encara en vivo al presidente de Independiente: ¡cortó y se fue!
Copa Sudamericana

Periodista encara en vivo al presidente de Independiente: ¡cortó y se fue!

Pronósticos Deportes Limache vs O’Higgins: el Tomate Mecánico mira al descenso y el Celeste a las copas
Apuestas

Pronósticos Deportes Limache vs O’Higgins: el Tomate Mecánico mira al descenso y el Celeste a las copas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo