Martín Liberman se va con todo contra el Presidente de Independiente: “Miserable…”

Gran polémica generó los dichos del Presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras los hechos ocurridos en el duelo que este miércoles animaron Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

Lejos de mostrar una autocrítica, el directivo culpó directamente a la fanaticada azul por los graves hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América e incluso, hoy mismo, a pesar de que han pasado varias horas desde el incidente, la máxima autoridad de los “Diablos Rojos” no se ha referido a la veintena de hinchas nacionales que fueron brutalmente agredidos por la barra brava del conjunto argentino.

Su postura no solo ha provocado críticas en Chile, sino también al otro lado de la cordillera, con figuras como el reconocido periodista trasandino Martín Liberman, quien se sumó a los cuestionamientos con duras palabras.

Liberman con todo contra Néstor Grindetti

A través de su canal de Youtube, Liberman Martín, el ex rostro de Fox Sports no tuvo reparos en apuntar ante la frialdad mostrada por Grindetti, calificándolo como de “miserabilidad” e “insensibilidad”, ya que, en lugar de mostrar empatía por las víctimas, se preocupó por los daños materiales.

“Pero la miserabilidad de Grindetti no deja de llamarme la atención, ¿eh? Nada, tremendo. El tipo habla de que nos rompieron los baños. ¿Vos me estás cargando, flaco? ¿Me estás cargando, Grindetti? Grosero, maleducado, insensible”, indicó en primer lugar.

Esto no fue todo, porque el comunicador cuestionó nuevamente que Grindetti se refiriera a los baños rotos cuando había personas “luchando por su vida” y le exigió al presidente del club que se hiciera cargo de la situación y mostrara la sensibilidad que se espera de un líder, recordándole su pasado como Intendente.

“Claro que tenés que ir y defender a Independiente. ¿Pero dónde dejaste la sensibilidad, hermano? Fuiste Intendente, teóricamente tiene que preocuparte la gente. ¿O porque son chileno no te preocupa que se mueran todos? No, Néstor, no, una desilusión total, querido” agregó.

La polémica defensa de Grindetti a la hinchada de Independiente colmó la paciencia de Liberman. (Foto: Ruben Paredes/Getty Images)

Finalmente, Liberman calificó las declaraciones de Grindetti como “muy poco felices”,descartando que fueran producto de una “emoción violenta”, ya que el presidente del elenco de Avellaneda se pronunció más de una hora después de la cancelación del partido.

“Puedo pensar que era un momento de emoción violenta, pero lo dijiste 1 hora y cuarto de la mañana (…) Tenías ya un panorama bastante amplio de la situación, no es que habló inmediatamente después (…) Me sorprendió mucho su insensibilidad y su necesidad de decir que el culpable fue el otro” cerró.