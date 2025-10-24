Una semifinal de ida caliente se jugó este jueves en el estadio Nacional, donde Universidad de Chile y Lanús igualaron en la Copa Sudamericana.

El cuadro argentino se puso arriba en la cuenta en el primer tiempo con dos goles de Rodrigo Castillo, sin embargo, la U reaccionó y alcanzó a lograr un empate 2-2, para así dejar la llave abierta.

El compromiso terminó con polémica, porque los azules empataron el partido gracias a un penal que cobró Anderson Daronco y que los argentinos reclamaron mucho, por una supuesta falta previa de Matías Zaldivia a Agustín Cardozo, antes de la mano del volante de Lanús.

ver también Presidente de Lanús sigue llorando y pide penas infernales para la U tras piedrazos: “Esperemos…”

Martín Liberman criticó el juego de la U ante Lanús

El partido entre la U y Lanús fue muy seguido en Argentina, es por ello que uno de los periodistas más polémicos del vecino país, como Martín Liberman, le puso especial atención al encuentro.

El colorado, mediante su canal de Youtube, analizó el compromiso y quedó muy disconforme con el juego mostrado por los chilenos, señalando que el elenco granate tiene más condiciones para estar en la final de la Copa Sudamericana.

“No me gustó la U, no me gustó la U. Tuvo coraje, consiguió empatar, pero no me gustó“, dijo el comentarista.

Publicidad

Publicidad

Charles Aránguiz marcó el empate de la U ante Lanús. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Acerca del juego de los azules, agregó que “en el primer tiempo careció de ideas, no tenía claridad. Pero bueno, podés jugar mal también, esto no significa que no sea un buen equipo”.

Por último, declaró que el equipo de su país es candidato para estar en la final de la Sudamericana: “para mí Lanús es más“.

Publicidad

Publicidad

ver también Periodista argentino acusa robo de Daronco a Lanús tras polémico penal para la U: “Brasileño anabolizado…”

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.