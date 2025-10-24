Universidad de Chile salió viva de la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Lanús, porque la llave quedó abierta tras el empate que se produjo en el estadio Nacional.

La U se pudo reponer ante el cuadro argentino, ya que alcanzó a remontar un 2-0 en contra para terminar igualando 2-2, por lo que todo se va a definir el próximo jueves en Buenos Aires.

El partido se definió por un polémico penal de Agustín Cardozo, quien tocó la pelota con la mano en los 95′, tras luchar una pelota aérea con Matías Zaldivia. Anderson Daronco no dudó en cobrar el tiro desde los 12 pasos.

ver también La rabia del goleador de Lanús tras perder la ventaja ante la U en la Sudamericana: “Da bronca…”

Polémico periodista argentino contra Anderson Daronco

El penal a favor de la U en el tiempo agregado desató la furia en Argentina y un ejemplo de ello es el duro comentario del periodista Daniel Avellaneda, quien apuntó al juez brasileño.

El reportero de Clarín no dudó en cargar contra el réferi, a quien insultó y dijo que por su culpa Lanús no le pudo ganar a la U en el Nacional.

“Este brasileño anabolizado es una vergüenza mundial. El penal que cobró es inadmisible. Primero, era falta. Después, una mano de espaldas propia del empujón. Lanús lo ganaba 2 a 0, Daronco lo empató 2 a 2″, publicó el periodista en X.

Publicidad

Publicidad

El posteo de Daniel Avellaneda.

“¿Cómo va a cobrar ese penal? Lo empujan a Cardozo y el volante abre los brazos, de espaldas. La pelota, lógicamente, le pega en la mano. Daronco es un papelón”, agregó.

Universidad de Chile y Lanús terminaron empatando, por lo que todo quedará definido el próximo jueves en Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad

ver también Bailó a Matías Zaldivia y amenaza a la U para la revancha en Lanús: “Va a ser un partido…”

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.