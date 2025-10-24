La rabia del goleador de Lanús tras perder la ventaja ante la U en la Sudamericana: “Da bronca…”

Lanús sorprendió a Universidad de Chile en el estadio Nacional, porque se puso rápido arriba en la cuenta en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, sin embargo, el equipo chileno reaccionó.

El equipo argentino estaba ganando por 2-0 en Ñuñoa, incluso estuvo en ventaja de un gol hasta los 95 minutos, cuando el árbitro Daronco cobró el penal que significó en el 2-2 definitivo.

La gran figura de la cancha fue el delantero transandino Rodrigo Castillo, quien marcó los dos goles granates y que se mostró enojado por el resultado.

Rodrigo Castillo sabe que Lanús dejó escapar la victoria

El goleador de los granates se mostró molesto por el resultado, debido a que estuvieron a minutos de irse en ventaja a la revancha que se jugará en Lanús.

“Hicimos un esfuerzo grande, pero nos queda bronca por ir dos goles en ventaja y que se nos escape. Queda la vuelta“, dijo el artillero.

Por último, Rodrigo Castillo destacó el primer gol que hizo, con un remate de media distancia tras recuperar un balón ante las dudas de Franco Calderón.

“Lindo gol. Queríamos ganar, vinimos a ganar, pero una lástima que se nos escape al final”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.