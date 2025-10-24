Bailó a Matías Zaldivia y amenaza a la U para la revancha en Lanús: “Va a ser un partido…”

Universidad de Chile salió con vida de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que remontó ante Lanús en el estadio Nacional y al menos rescató un empate.

El cuadro granate, con un fútbol directo y de contragolpe, se puso 2-0 arriba en el primer tiempo, sin embargo, los azules reaccionaron e igualaron las acciones con un 2-2 en Ñuñoa.

Como la ida terminó en paridad, todo se va a definir el próximo jueves en Buenos Aires, donde el elenco argentino espera hacerse fuerte y la U dar el golpe para acceder a la final.

Eduardo Salvio anticipó la revancha entre Lanús y la U

Uno de los jugadores importantes en el duelo jugado en el Nacional fue Eduardo Salvio, una de las figuras de Lanús, que además fue clave en el segundo gol de los argentinos.

El Toto realizó una brillante jugada personal ante Matías Zaldivia y le dejó en bandeja el gol a Rodrigo Castillo. Tras el empate, habló sobre la apretada serie.

“Fue complicado, creo que en lo personal e individual sabía que el partido me iba a llevar a defender atrás, no sabía que el defensor de ellos atacaba alto. En general lo hice bien, pero una pena ganando nos empatan el partido, el esfuerzo fue muchísimo”, dijo el ex seleccionado argentino.

Eduardo Salvio jugando en el estadio Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, destacó que la revancha va a ser totalmente diferente, ya que expresó que Lanús va a ser protagonista en su estadio.

“Va a ser un partido diferente, va a ser abierto. La llave está abierta, nosotros como ellos necesitamos hacer la diferencia. Esperamos en casa hacer un buen partido y regalarles la final a la gente“, cerró el Toto Salvio.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.