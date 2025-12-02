Es tendencia:
Gustavo Álvarez le responde a Michael Clark: “No repercutió en lo más mínimo en el equipo”

El entrenador de Universidad de Chile señaló que sus declaraciones en la previa del duelo ante Coquimbo no afectaron al equipo.

Por Felipe Escobillana

Álvarez le respondió a Clark en U de Chile
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTÁlvarez le respondió a Clark en U de Chile

Gustavo Álvarez anunció 24 horas antes del partido ante Coquimbo Unido que dejará Universidad de Chile, pues su proyecto no va de la mano con la dirigencia del club.

Algo que molestó al presidente, Michael Clark, que en la previa del duelo ante los piratas en Santa Laura señaló que “no era el momento” para hacer esa declaración, pues se debió esperar al término del torneo.

La respuesta de Álvarez a Clark

Un asunto que el DT abordó tras terminar el encuentro en Independencia. “Yo fui claro con eso. Era la última conferencia del año en el CDA”, manifestó en TNT

Agregó que lo hizo porque tras este partido “no era para tocar un tema importante para mi criterio, luego en Iquique será similar. Con eso no hay problema”.

Álvarez se despidió de la hinchada de la U

Aclaró además que los jugadores no se distrajeron. “El equipo mostró entereza, entrega, convicción. Si se duda si eso afectó al equipo, para mí no repercutió en lo mínimo. Este es un plantel maduro”, manifestó.

Sobre no depender de ellos mismos para llegar a Copa Libertadores, ya que deben esperar que O’Higgins tropiece ante Everton, fue muy claro.

Michael Clark ratifica cortocircuito con Gustavo Álvarez en U de Chile: “El cariño obligado no existe”

“Trataremos de ganar, es nuestra obligación y después depender de otros resultados”, manifestó quien dirigirá su último partido en la U el fin de semana.

