Universidad de Chile alcanzó el último cupo para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana, tras vencer a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

La U cerró la serie de los cuartos de final en calidad de local, porque tras el empate 0-0 en Lima, ganó por 2-1 en Coquimbo y de esa forma se metió entre los cuatro mejores del segundo torneo en importancia de la Conmebol.

El cuadro nacional tiene rival para las semifinales, ya que se verá las caras con Lanús de Argentina, cuadro que es dirigido por el ex DT azul Mauricio Pellegrino y que viene de dar el golpe, porque eliminó a Fluminense en Maracaná.

El deseo de Colo Colo que amenaza a la U en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile vuelve a Argentina tras su tormentosa serie con Independiente en Avellaneda, y ahora lo espera en semifinales un eterno deseo de Colo Colo en el mercado de fichajes.

La figura y líder futbolístico del cuadro Granate es el atacante Eduardo Salvio, quien jugó por Argentina el Mundial de Rusia 2018 y que volvió al cuadro argentino en 2024 tras su paso por Europa y México.

Eduardo Salvio en la clasificación de Lanús a Fluminense en la Sudamericana. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

El Toto Salvio es un puntero que hace varias temporadas viene estando en el radar del Cacique, sin embargo, pese a los rumores sobre su posible llegada al fútbol chileno, nunca se ha concretado y a sus 35 años todo apunta a que se va a retirar en el club que lo formó.

Eduardo Salvio ha tenido una temporada 2025 muy movida, porque en total suma 39 partidos jugados, marcó seis goles y dio dos asistencias. Por la Sudamericana jugó 10 encuentros, convirtiendo en dos oportunidades.