U. de Chile venció a Alianza Lima y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, manteniendo vivo el sueño de la segunda copa internacional. Goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano le dieron la clasificación al Romántico Viajero en el Sánchez Rumoroso.

Ahora, los universitarios enfrentarán a Lanús en la llave de los cuatro mejores de la Sudamericana. El equipo argentino viene de una clasificación histórica ante Fluminense en el Maracaná, donde tuvo que reponerse de serios incidentes entre su hinchada y la policía local.

Azules y granates, ambos campeones de la Copa Sudamericana en una ocasión, saldrán a buscar la clasificación a la gran final en octubre.

La programación aún no se confirma, pero hay una cosa que ya es sabida: en la ida, U. de Chile no podrá jugar con público en el Estadio Nacional producto de la sanción de Conmebol. Sabiendo esto, Lanús dejó un misterioso mensaje en redes sociales sobre su visita a Chile.

U. de Chile está en semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús | Photosport

ver también Argentina calienta el regreso de U de Chile por la Copa Sudamericana: “Semanas de mucho trabajo”

El misterioso mensaje de Lanús, próximo rival de U. de Chile

Tras el triunfo y clasificación de U. de Chile a semifinales, Lanús publicó un curioso mensaje en sus redes sociales. En el minuto en que terminó el partido de los azules, el equipo granate escribió: “Aunque no podamos estar ahí, igual vamos a estar… Se vienen cositas“.

Publicidad

Publicidad

El duelo de ida se jugará sin público en el Nacional, mientras que la vuelta será en el Estadio Ciudad de Lanús (La Fortaleza), donde solo habrá hinchas granates. La sanción de la U también corre para sus partidos de visita, donde debe cumplir siete encuentros sin su hinchada.